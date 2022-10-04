Фестиваль семейного творчества в Бобруйском районе приурочат к Неделе родительской любви

Фестиваль семейного творчества "Карусель" в Бобруйском районе приурочат к Неделе родительской любви. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Мероприятие пройдет с 14 по 21 октября и будет организовано в 16-й раз. Как отметили в районном центре культуры, фестиваль должен способствовать повышению социального статуса, роли и значимости семьи в обществе, воспитанию чувства любви, гордости и бережного отношения к родной земле.

В нем будут участвовать все клубные учреждения Бобруйского района, которые проводят мероприятия различных форм работы - праздничные, театрализованные, концертные, конкурсно-развлекательные и познавательные программы, а также организовывают выставки семейного творчества и тематические мастер-классы.

Во время фестиваля пройдут конкурсы в номинациях "Лучший сценарий по организации семейного досуга", работы, выполненные в различных техниках и жанрах декоративно-прикладного творчества "Рукотворное чудо", которые могут быть продуктом семейного творчества или увлечением одного из членов семьи. Из числа специалистов районного центра культуры создано жюри, которое будет обеспечивать независимую и объективную оценку качества конкурсных работ каждого клубного учреждения.