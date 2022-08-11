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Фестиваль по пожарной безопасности объединил представителей старшего и юного поколения бобруйчан

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Фестиваль по пожарной безопасности объединил представителей старшего и юного поколения бобруйчан

8 августа на базе Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям стартовал фестиваль «СуперСтар + Юные спасатели».

Организаторами мероприятия выступили  ТЦСОН Первомайского района, Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям при поддержке Первомайской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

Ребятам и пенсионерам предстояло сообща пройти много интересных и обучающих испытаний: «Визитка», «Пожарный боулинг» и другие. Пенсионеры устанавливали автономный пожарный извещатель и на собственном опыте убедились, что обезопасить себя и близких можно просто и быстро. Также команды вместе с юными спасателями вспомнили правила безопасного поведения на водоемах и потренировались в броске спасательного круга.

Участники фестивали получили море позитива и океан знаний о безопасности. Все команды отмечены дипломами и сладкими подарками.

 

Татьяна Сакач, заведующий отделением дневного пребывания  для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН  Первомайского района г.Бобруйска»

 

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