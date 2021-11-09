Фестиваль оливок отмечают сегодня в Испании

Каждую осень в испанском городе Баэна в Андалузии проходит Фестиваль оливок и оливкового масла (Las Jornadas del Olivar y el Aceite), посвященный окончанию сбора урожая в оливковых рощах, а также всему, что связано с этими уникальными плодами. Он проходит ежегодно, начиная с 1998 года, с 9 по 11 ноября и является крупнейшим европейским фестивалем оливкового масла и оливок.

Но в 2021 году из-за пандемии коронавируса фестивальные мероприятия могут быть отменены.

Небольшой городок Баэна считается одним из мировых лидеров по производству оливкового масла, которое, в свою очередь, является основой истинной андалузской кухни. Поэтому на фестивале принято благодарить за дары земные и небесные весельем, музыкой, танцами и щедрым застольем. Ведь именно в ноябре урожай уже полностью собран, обработан, и местные жители готовы к приезду тысяч туристов, чтобы поделиться этим деликатесом.

Стоит отметить, что в Испании существуют сотни разновидностей оливок и маслин – от черных до бледно-желтых. Ведь как невозможно представить итальянскую кухню без знаменитого сыра Пармезан, так просто нереально вообразить испанские блюда без оливы. Вообще на долю Испании приходится 45% мирового производства оливкового масла, а Баэна – один из двух регионов в Андалузии, которые славятся наибольшим разнообразием в использовании оливы, ее еще называют «испанской столицей оливок». Площадь оливковых садов вокруг города составляет около 400 кв.км.

Олива – древнейшая плодовая культура, имела большое распространение еще в первобытном обществе; уже тогда люди знали о её целебных свойствах. История культивирования оливковых деревьев началась около 6-7 тысяч лет назад, а дикие оливы существовали еще с доисторических времен. Первыми оливковое масло стали делать греки, затем это «умение» появилось и на других территориях. Для торговли маслом и столовыми оливками Древняя Греция развивала судостроение. Даже древние русичи покупали к столу князей киевских оливки у греческих купцов. Оливковое масло уже тогда считалось основным источником молодости и красоты. Гомер называл его жидким золотом, Аристотель выделил изучение полезных свойств оливкового масла в отдельную науку, Лорка посвящал оливе стихи, Гиппократ подтвердил полезные свойства оливкового масла и создал несколько методов лечения с его использованием. И сегодня это волшебное масло ценится больше любого другого масла в мире.

Ведь крошечная оливка – это вместительный сосуд, наполовину наполненный отборным маслом. Вторая половина – это нежная кожура и чудо-косточка, которая с легкостью растворяется в кишечнике без следа, на что способны только наиболее полезные представители природного мира. Оливка из их ограниченного числа. Ее успешно пускают в дело кулинары, врачи и парфюмеры. Главная особенность и ценность оливкового масла – это то, что оно содержит большое количество олеиновой кислоты, благодаря которой из организма выводится холестерин, и замедляется процесс старения. Настоящее оливковое масло (первого холодного отжима) должно быть нерафинированным, нефильтрованным, без консервантов и красителей, не иметь дефектов вкуса и аромата.

И, конечно же, сбор оливок – это целый ритуал. Плоды в пору урожая не переносят рук, поэтому под деревьями раскладывают открытые мешки, по стволам бьют палками, и оливки падают прямо в мешки. Собирают их только зелеными и на рассвете – жара вредит сбору плодов. Потребляемые оливки разнообразны. На торговом счету европейского союза почти двести видов этих плодов, а оливковое масло – подобно вину. Как и напиток, оно бывает элитным, рядовым и поддельным. Однако оливковое масло капризнее вина – хранить его тяжелее, и век его короток.

Поэтому Фестиваль оливок в Испании устраивают с особым размахом. Внимание уделяется всем областям жизни, связанным с этим волшебным продуктом: гастрономии, экономике, здоровью. В первую очередь, все желающие могут принять участие во всевозможных дегустациях – попробовать местные изысканные блюда, узнать национальные рецепты блюд с оливками, и что из них готовят.

Также гости фестиваля могут познакомиться с условиями выращивания и обработки оливок, своими глазами увидеть процесс холодного отжима оливкового масла и, конечно, продегустировать его лучшие сорта. Специалисты говорят, что дегустация оливкового масла – такой же тонкий и сложный процесс, как и дегустация вина, а старинные блюда из маслин и оливок достойны особого места в современной кухне.

Кроме того, в дни фестиваля можно посетить разнообразные выставки и концерты, представления и конференции, конкурсы по кулинарии и тематические лекции, увлекательные мастер-классы от самых известных шеф-поваров. Также в рамках фестиваля проходит ярмарка-аукцион, которая привлекает рестораторов и оптовых покупателей со всего мира, это самое масштабное мероприятие подобного типа.

Естественно, все не ограничивается только оливками и маслом. Все гости праздника смогут попробовать местные вина и огромное количество блюд андалузской кухни. Все действо сопровождается танцами и музыкой.

Хотя программа фестиваля немного видоизменяется каждый год, однако главное событие «оливкового» праздника остается неизменным – это Ruta de la Tapa (Дорога тапас – горячие и холодные испанские закуски). В испанском языке есть глагол tapear – он переводится как «ходить по барам, общаться с друзьями, пить вино и есть тапас». В Ruta de la Tapa принимают участие лучшие рестораны, кафе и бары города. В каждом заведении составляют специальное мини-меню из трех блюд, приготовленных из оливок или с использованием оливкового масла. Продегустировать их может каждый желающий. Но самого настойчивого, того, кто посетит за один вечер все заведения, предлагающие тапасы, ожидает приз – 50 литров отборного оливкового масла и обед на двоих в ресторане, который будет признан лучшим «оливковым» местом на этом фестивале.

Еще одно интересное место в Баэне, связанное с оливками, – это Музей Оливы (Museo del Olivo), расположенный в центре города. Его также стоит посетить, чтобы иметь полное представление о том, как выращивают и обрабатывают оливки и приобщиться к богатой истории оливковой культуры.

Фестиваль оливок в Испании – это не только яркое и праздничное действо, здесь стараются осветить все стороны возможного использования оливок и оливкового масла, а также напомнить, какое значение это растение имеет для всего мира в целом и для каждого человека в отдельности. В Испании не устают говорить, что достаточно съедать дюжину оливок перед трапезой, и тогда инфаркт и инсульт не грозят. К тому же горячие испанцы уверены, что оливки – растительные устрицы: с их помощью любовный пыл не угасает, а разгорается ярким пламенем.