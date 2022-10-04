Фестиваль народного творчества «Глушанский хуторок» пройдет в Бобруйском районе 8 октября

Ежегодный региональный фестиваль народного творчества и ремесел "Глушанский хуторок" пройдет в Бобруйском районе 8 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

В этом году на фестивале будет работать пленэр по керамике и гончарному искусству под руководством народных мастеров Юрия Бовды и Александра Орлова. Гости праздника смогут посетить мастер-классы по обвару и молочению глиняных изделий на открытом воздухе. Во время фестиваля состоится гала-концерт победителей и участников районного конкурса белорусской песни "Люблю цябе, Белая Русь" и конкурс театрализованных презентаций народных обрядов "Вяртанне да вытокаў". Свое мастерство продемонстрируют и хозяюшки в культурно-развлекательном блоке фестиваля под названием "Хозяйка Глушанского хуторка - 2022".

Во время праздника будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и сельскохозяйственной продукции, различные развлекательные и тематические площадки.

Фестиваль пройдет в Центре ремесел поселка Глуша Бобруйского района. Начало в 11.00.

Как отметили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы, такие фестивали помогают сохранить традиционную белорусскую культуру, познакомить с ней людей разного возраста и продемонстрировать уникальность белорусских народных ремесел.