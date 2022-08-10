Фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича уже запланирован на эту осень
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С 11 по 16 ноября в Бобруйске на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича пройдет Ренспубликанский фестиваль национальной драматургии.
Организаторами фестиваля выступают могилевский облисполком, Бобруйский горисполком, Министерство культуры.
Уже доступна программа фестиваля. Билеты на спектакли будут доступны позже.
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