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Фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича уже запланирован на эту осень

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Фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича уже запланирован на эту осень

С 11 по 16 ноября в Бобруйске на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича пройдет Ренспубликанский фестиваль национальной драматургии.

Организаторами фестиваля выступают могилевский облисполком, Бобруйский горисполком, Министерство культуры.

Уже доступна программа фестиваля. Билеты на спектакли будут доступны позже.

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