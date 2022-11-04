Фестиваль «Беларусь родная, музычная, народная» в Могилевской области знакомит с культурой каждого района

Фестиваль приурочен к Году исторической памяти. Организатор фэста – Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы. Цель фестиваля - популяризировать богатую историческую палитру региона, культурные и туристические брэнды области, народные ремесла.

Очередной страничкой фестиваля стала творческая презентация Кировского района. На сцену областного центра уже выходили творческие коллективы Бобруйского, Круглянского, Шкловского, Глусского и Белыничского районов.

Зазывали гостей артисты прямо на улице. И как было не обратить внимание на артисток ансамбля «Чараунiцы» Добоснянского сельского Дома культуры, которые в народных костюмах не только пели задорные песни, но и угощали деревенскими «прысмакамi». А народный духовой оркестр «Фанфары Кировска» своим зажигательным попурри заставиль зрителей пританцовывать.

В фойе здания областного методического центра народного творчества разместились выставки Кировского района от традиционной соломки до модного пэчворка. А на сцене соединились все стили. Возраст артистов – от школьников до пенсионеров: фольклорно-этнографический коллектив «Спадчына», образцовая студия юного модельера «Жемчужина» ансамбль народной песни «Мiлавица», солисты районного Дома культуры, детской школы искусств и другие. Показательно, что многие творческие коллективы представляли сельские дома культуры.

Директор «Централизованной клубной системы Кировского района» Эмма Калмыкова отметила, что на творческую презентацию пришлось выбирать артистов и мастеров из-за лимита времени для выступлений, но по приезде приехав в Кировский район, гостей ждет много ярких впечатлений:

– Наши артисты готовы удивить своей самобытностью и продемонстрировать мастерство. Наши коллективы много гастролируют, мы выступаем на областных и республиканских фестивалях. Важно, что на смену возрастным артистам приходит молодежь, перенимает традиции. Так, в «Спадчыне» рядом с исполнительницами солидного возраста появилась школьница. В репертуаре ансамблей есть и аутентичные песни, танцы. Например, хоровод «Касары» исполняют только в Любоничах. Мы всех приглашаем в гости в Кировский район! У нас есть на что посмотреть. Сейчас подходит к финишу реставрация дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи, которую называют белорусским Версалем. В деревне Борки после реконструкции открылся мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Популярность набирает региональный фестиваль «Сенофест». Фестиваль «Беларусь родная, музычная, народная» – это наша творческая визитка.

СБ