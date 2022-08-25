Фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов» пройдет 27 августа

Открытый областной фестиваль народного творчества "Августовский канал в культуре трех народов" пройдет 27 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Местом проведения традиционного праздника станет шлюз Домбровка на Августовском канале. А главными героями - творческие коллективы Гродненской области и не только, которые сохраняют народные традиции белорусской, литовской и польской культур. Музыкальный театр "Рада", заслуженный любительский коллектив Беларуси "Гасцінец" Раковского центра народного творчества Минской области, а также хедлайнер фестиваля арт-группа "Багач" подарят всем гостям свою энергию и невероятные эмоции.

Ярким и красочным эпизодом фестиваля станет костюмированное шествие к главной сценической площадке. Впервые на празднике состоится презентация самой большой фестивальной булки. На сценической площадке "У сяброўстве, адзінстве і згодзе" гости смогут принять участие в мастер-классе по бытовым танцам, а также насладиться звучанием баяна, аккордеона и гармони. Лаундж-площадка "Нацыянальны каларыт" пригласит всех танцевать, исполнить популярные хиты и челленджи "тик-ток" под облаком пены и радугой красок, а также принять участие в интерактивном проекте "Пабудуем Аўгустоўскі канал разам", где гости фестиваля смогут построить, установить и раскрасить шлюзы, байдарки и лодки.

Будет работать и панорама декоративно-прикладного творчества с мастер-классами от ведущих центров ремесел области, а также выставка-презентация туристического потенциала Гродненской области "Маршрутамі адзінства". Начало фестиваля в 12 часов, мероприятия продолжатся до 19.00.