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Профилактика

Фейерверки на новый год опасно или нет? Рассказывают спасатели Бобруйск

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Фейерверки на новый год опасно или нет? Рассказывают спасатели Бобруйск

Акция «Безопасный Новый год!» продолжается на Бобруйщине.  Бобруйские спасатели проводят финальные мероприятия в торговых центрах города, где в последние предновогодние дни ажиотаж и большое количество людей разного возраста. Многие из них отправляются за пиротехникой.   Спасатели рассказывают, как использовать пиротехнику, чтобы не пострадать и получить только положительные эмоции. Всем известно, что перед тем, как запускать фейерверки необходимо ознакомится с инструкцией, и не в коем случае не использовать неисправные изделия.

Также важно при запуске выбрать место на ровной поверхности на расстоянии не менее 30 метров от строений, авто и линий электропередач. Строго запрещается поджигать пиротехнику повторно, если она не сработала с первого раза. Еще одно табу – курить при запуске и использовать фейерверки в нетрезвом состоянии. И, конечно, всегда помнить о безопасности детей и не позволять им баловства.

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