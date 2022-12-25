Фантастическая шестерка и визит на МКС. Лукашенко посетил центр подготовки космонавтов в Звездном городке

В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время на базе центра проходят отбор претенденты на полет в космос от Беларуси. Это шесть девушек. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос. Медицинская комиссия выдаст соответствующие рекомендации 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными кандидатами.

Александр Лукашенко пообщался с белорусскими претендентами, напутствовал их. Глава государства подробно ознакомился с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Ему продемонстрировали различные тренажеры, которые используют в этих целях.

По приезде в Звездный городок главу государства приветствовали гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Максим Харламов, исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев. С ними в том числе обсуждались дальнейшие перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Александр Лукашенко сначала направился в здание с центрифугой, где как раз проходила тренировка одной из претенденток в космонавты от Беларуси. "Вообще молодец!" - отметил глава государства, наблюдая на мониторе, как девушка справляется с перегрузками.

Президент затем пообщался с девушкой лично. "Жива, здорова! Молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще! Как себя чувствуешь?" - спросил он.

"Ощущения незабываемые. На всю жизнь", - ответила она.

"Молодец, молодец! Устроил я вам жизнь. Ну, хоть будет что вспомнить. Успехов", - напутствовал белорусский лидер.

После этого Президент осмотрел гидролабораторию - большой специальный бассейн для тренировок космонавтов. Гидролаборатория оснащена набором экспериментальных установок (габаритных макетов модулей), которые могут помещаться на подвижную платформу и опускаться в гидробассейн для проведения тренировок. Все экспериментальные установки выполнены в натуральную величину с полной имитацией объемов, внутренних и внешних обводов элементов конструкции.

Александру Лукашенко подробно рассказали о процессе тренировок, особенностях оснащения космонавтов. Штатный скафандр для погружения весит 120 кг.

Глава государства тепло пообщался с космонавтами, сфотографировался с ними.

Александр Лукашенко осмотрел тренажер российского сегмента Международной космической станции. Все сделано в натуральную величину и повторяет модули, которые находятся на орбите.

Ему в целом рассказали, из каких модулей состоит вся станция, какова ее конфигурация, как она с годами расширялась в сотрудничестве с другими странами. Президент интересовался всеми деталями, вплоть до того, какое электрическое напряжение в модулях, как космонавты разогревают пищу.

Александр Лукашенко зашел внутрь модуля "Звезда", фактически оказавшись внутри станции, но только в земных условиях.

Президенту продемонстрировали служебный автомобиль "Волга" М-21 первого космонавта Юрия Гагарина. Глава государства отметил, что ездил раньше на подобном автомобиле. "Родная!" - с нотками ностальгии и теплых воспоминаний произнес он, заглянув в салон. Президент также зашел в автобус, на котором космонавтов подвозили на стартовую площадку.

"И счастья, и успеха!!!" - такое пожелание с автографом Александр Лукашенко оставил на схеме МКС в центре подготовки космонавтов.