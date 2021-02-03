Фальшивые деньги и паспорта. Какие подделки выявляют эксперты-криминалисты

Практически ежедневно экспертам-криминалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз, Могилевского и Бобруйского межрайонных отделов поступают на исследование документы и денежные купюры для проверки на подлинность. В 2020-м году примерно каждый четвертый исследуемый экспертами документ оказался поддельным.

Наиболее часто на судебную техническую экспертизу документов поступают доллары США, российские рубли, евро, свидетельства о регистрации транспортного средства, медицинские справки, рецепты на лекарственные препараты. Бывают и более интересные экземпляры, например, паспорта.

В практике экспертов Бобруйского МРО ГКСЭ был и весьма необычный случай – на исследование как-то поступил паспорт гражданина СССР. Сотрудник ГАИ, составляя административный протокол на мужчину, 1989 года рождения, попросил его предъявить документ, удостоверяющий личность. Каково же было удивление сотрудника, когда ему предъявили паспорт гражданина СССР, в котором указано, что он выдан Главным Управлением паспортного стола СССР г. Москва 3 мая 2019 года. Несмотря на то, что почти тридцать лет прошло с момента распада Советского Союза, владелец паспорта настаивал на том, что данный документ имеет юридическую силу на территории «советского пространства»…

Предъявленный паспорт правоохранители изъяли и направили на судебную техническую экспертизу документов. Проведя исследование, эксперт Бобруйского МРО ГКСЭ установил, что паспорт изготовлен не предприятием, осуществлявшим производство документов данного вида. Иными словами, является подделкой, но довольно высокого качества. В то же время эксперт отметил, что печатные тексты, обозначения серийного номера в изъятом бланке паспорта выполнены способом струйной печати, то есть напечатаны на капельно-струйном принтере...

А экспертам Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ в прошлом году поступили на экспертизу сразу два паспорта транспортного средства Российской Федерации на один и тот же легковой автомобиль. Номер в обоих документах совпадал, отличались они только формой голограммы и записью о последнем владельце.

История началась с того, что в Могилевский РОВД поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестный мужчина пытается похитить его «Porsche Cayenne». По словам автовладельца, свой кроссовер премиум-класса он купил недавно, буквально пару недель назад у своего знакомого в Российской Федерации. Прибывшие по вызову сотрудники милиции установили, что второй участник событий приехал из России и утверждает, что «Porsche Cayenne» принадлежал ему, однако якобы его авто было угнано на территории России. Ведя поиски кроссовера, он узнал, что автомобиль находится в Беларуси и приехал забрать его.

Сложность ситуации заключалась в том, что и тот, и другой в подтверждение своих слов предъявили практически идентичные паспорта транспортного средства на «Porsche». Чтобы установить, какой из них поддельный, а какой подлинный, оба документа сотрудники ОВД изъяли и направили экспертам Могилевского МРО ГКСЭ.

По результатам проведения судебной технической экспертизы документов экспертом установлено, что паспорт транспортного средства, изъятый у жителя Могилевского района, является подлинным. Второй документ, предъявленный гражданином Российской Федерации, оказался подделкой: средства защиты в нем изготовлены с использованием лазерного и струнного принтеров. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по данному факту.

Злоумышленники подделывают документы различными способами: либо полностью изготавливают фальшивки с использованием компьютерной техники и печатающих устройств, либо вносят изменения в подлинный документ, например, путем замены фотокарточки или путем внесения исправлений в записи. К примеру, закончился срок действия справки и человек самовольно «продлевает» этот срок, исправляя одну-две цифры в дате выдачи…

Эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают гражданам, что за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков в Республике Беларусь законом установлена уголовная ответственность.