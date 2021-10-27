Факты выплаты заработной платы «в конвертах» установлены в ходе проверок сразу двух бобруйских организаций

Инспекцией МНС Республики Беларусь по Бобруйску в ходе проведения выездных проверок были выявлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» сразу двумя бобруйскими организациями.

Так, в ходе проведения проверки ЧТУП «А», осуществляющего оптовую торговлю товарами, было установлено, что организация в период с апреля 2018 года по июль 2021 года не производила удержание и перечисление в бюджет подоходного налога с физических лиц с сумм денежных средств, израсходованных работниками с текущего расчетного карт-счета организации якобы на хозяйственные нужды. При этом документы, подтверждающие их израсходование на эти цели, не были представлены, а неиспользованные денежные средства не были возвращены. Сумма неучтенных доходов работников составила 16,6 тыс. рублей. По результатам проверки предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 2,2 тыс. рублей.

Также было установлено, что проверяемая организация по договору субаренды сдавала в срочное возмездное пользование нежилое помещение, которое не находилось у нее на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, и в нарушение норм Налогового кодекса Республики Беларусь в 2019-2020 годах неправомерно применяла упрощенную систему налогообложения, что повлекло необходимость исчисления и уплаты ею налогов за этот период в общем порядке.

По результатам проверки ЧТУП «А» предъявлено к уплате в бюджет 76,2 тыс. рублей, в том числе налогов (НДС, налог на прибыль, налог на недвижимость, подоходный налог) в сумме 68,0 тыс. рублей и пеней в сумме 8,2 тыс. рублей.

Аналогичные факты выплаты заработной платы «в конвертах» выявлены и в ходе проведения выездной проверки ЧТУП «Г», осуществляющего деятельность такси. Данное предприятие в период с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года также не производило удержание и перечисление в бюджет подоходного налога с сумм денежных средств, полученных работниками организации на хозяйственные нужды, которые не были использованы на эти цели или возвращены организации. Кроме того, было установлено, что часть дохода, полученного организацией от оказания услуг по перевозке пассажиров, оплаченных за наличный расчет, оставалась в распоряжении работников предприятия без соответствующего налогообложения. Общая сумма доходов работников, с которой не уплачен налог, составила 174,5 тыс. рублей, предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 22,7 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе этой проверки установлены и другие нарушения налогового законодательства, в частности, организация занижала в декларациях налоговую базу налога при упрощенной системе налогообложения, а также неправомерно предоставляла стандартные налоговые вычеты по подоходному налогу.

Сумма, подлежащая уплате в бюджет по результатам проверки ЧТУП «Г», составила 37,1 тыс. рублей, в том числе налоги (налог при УСН, подоходный налог) - 29,6 тыс. рублей и пени - 7,5 тыс. рублей.

Допустившие нарушения организации и их должностные лица подлежат привлечению к административной ответственности.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Бобруйску