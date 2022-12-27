Фактов нарушения нормативных сроков проведения капитального ремонта в Бобруйске не установлено

В текущем году в ходе выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов фактов нарушения нормативных сроков не установлено, проинформировали в управлении жилищно-коммунального хозяйства Бобруйского горисполкома.

В ходе работ по капитальному ремонту дома 49 на улице Интернациональной и дома 60 на улице Рокоссовского имели место факты продления сроков по договорам строительного подряда. Сроки были продлены на основании дополнительных соглашений к договорам в связи с увеличением объемов работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией и отсутствием средств у заказчика. В связи с этими обстоятельствами не соблюден график проведения работ по капитальному ремонту. За ослабленный контроль за ходом выполнения работ к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо ГО «Бобруйскжилкомхоз».

Всего же из выделенных на эти цели 6758064 рублей бюджетных средств, освоено 6449064 рубля. Остаток будет освоен в полном объеме до конца года.