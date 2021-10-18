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Технологии

Facebook наймет 10 тыс. специалистов для создания метавселенной

БЕЛТА 56 0

Facebook наймет 10 тыс. специалистов для создания метавселенной

Facebook планирует нанять 10 тыс. европейских специалистов для создания метавселенной, пишет dw.com.

Метавселенная - это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде вне зависимости от их местонахождения. Она может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был одним из ведущих авторов концепции. Facebook сделал создание метавселенной одним из своих главных приоритетов. Планируется, что реализация идеи займет 10-15 лет.

Как пишет Forbes, в сентябре Facebook объявила о создании фонда для финансирования программ и внешних исследований, которые помогут ей в создании такого пространства. За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) планирует инвестировать в проект $50 млн.

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