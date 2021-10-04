Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации
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DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего журналиста газеты Washington Post Брайан Кребс.
"DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации", — написал Кребс в Twitter.
Как отмечает журналист, это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления.
DNS-записи - это своего рода "инструкции", сведения, связывающие доменное имя сайта и его IP-адрес, а также несущие некоторую иную информацию для возможности доступа к сайту.
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