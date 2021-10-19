Ежегодно один из дней октября становится международным праздником, посвященным балету

Долгое время, начиная с 1982 года, труженики этого чудесного искусства отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Тот праздник и носит название Международный день танца. Он отмечается и теперь. Однако, в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров!

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года. К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. Первая трансляция длилась 9 часов. А теперь во Всемирный день балета (World Ballet Day) ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие на примере одного из обычных репетиционных дней.

Онлайн трансляции продолжаются до 20 часов подряд. Для многих это становится возможностью окунуться в настоящий мир балета, увидеть и понять, что выход на сцену – яркий, касочный и удивительный итог ежедневной многочасовой работы, тяжёлого труда, неимоверных усилий, стараний и любви к своему делу, без которой невозможно выдержать все эти трудности. Та красота, порыв и чувственность, выраженные в танце, которые мы наблюдаем на сцене, – плод труда танцоров, балетмейстеров, хореографов. Мгновения на сцене превращают артистов балета для зрителя в небожителей, далёких от реалий повседневности.

Они порождают ту любовь к балету, которая сохраняется на всю жизнь. Однако Международный день балета, а точнее формат его проведения рождают ещё нечто не менее важное – это уважение к труду артистов балета, осознание того, что к славе и красоте на сцене они пришли через долгий путь труда.

Артистам российского балета есть чем гордиться. Отечественный балет заслуженно занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена великих мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров. Достаточно назвать такие имена, как Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.

Точной фиксированной даты проведения Всемирного дня балета нет, так как это связано с необходимостью координации времени проведения онлайн трансляций крупнейших балетных коллективов мира. На сегодняшний день около 50 театров со всего мира принимают участие в акции.

Праздник поддерживают не только артисты балета и поклонники этого искусства, но и средства массовой информации, официальные порталы Министерства культуры. Главные же мероприятия в этот день пройдут в гримёрках, репетиционных залах, классах и на сценах знаменитых балетов мира, которые готовы открыться для всех поклонников этого замечательного искусства в онлайн режиме!