Европротокол. Способ оформления ДТП без вызова сотрудников ГАИ

Использовать его допустимо лишь в отдельных случаях. Об этом рассказывает Управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Оформление аварии в таком порядке позволит существенно сэкономить время водителей транспортных средств, попавших в ДТП, и избежать заторных ситуаций на дороге.

При оформлении аварии по Европротоколу достаточно лишь заполнить специальный бланк, затем предъявить в свою страховую компанию заполненное извещение.

Существует несколько условий для оформления ДТП по Европротоколу:

- только мелкие столкновения, в которых пострадало 2 транспортных средства;

-в ДТП повреждены только транспортные средства (нет вреда жизни или здоровью людей, не повреждено имущество);

-владельцами транспортных средств заключены договоры обязательного страхования;

- размер ущерба, причиненного транспортному средству, не превышает 800 евро;

-нет разногласий по обстоятельствам ДТП;

- водители не находятся в состоянии опьянения и имеют при себе все необходимые документы (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховку).

Случаи, когда ДТП нельзя оформить по Европротоколу:

-если при ДТП повреждены также объекты дорожной инфраструктуры;

-если в ДТП пострадали люди;

-если у кого-либо из водителей автомобиль не застрахован.

Бланки Европротокола можно получить в любой страховой компании.