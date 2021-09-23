Европе угрожает энергетический кризис

Дефицит газа грозит Европе ростом цен и перебоями с продовольствием. Уже начали расти счета за свет и газ, некоторые страны также столкнулись с нехваткой удобрений, сообщает BBC.

По данным Action News Now, оптовая стоимость природного газа выросла до рекордных значений в Великобритании, Франции, Испании, Германии и Италии.

Цены на газ в Европе с начала года выросли более чем в три раза и, по мнению главы "Газпрома" Алексея Миллера, продолжат бить рекорды. Итогом станет "рост недовольства среди и без того обедневших в пандемию избирателей. А равно и угроза их дальнейшего обеднения ввиду того, что растущие коммунальные расходы сдерживают потребление - главный двигатель европейской экономики", - сообщает BBC.

По данным немецкого издания Bild, жители Германии, которые отапливают жилье газом, должны быть готовы к резкому росту цен на энергоносители. Эксперт Commerzbank по сырью Карстен Фрич предупреждает, что самая дорогая зима всех времен в Германии неизбежна. Причиной являются рекордные цены на газ и электроэнергию, а также резко возросшие цены на мазут. Десятки коммунальных предприятий уже повысили цены, аргументируя данную меру повышением закупочных цен на природный газ из-за резко выросшего спроса после того, как экономика вышла из пандемии, а также относительно опустевшими хранилищами. В актуальный период времени рыночная цена на газ находится на рекордно высоком уровне.

Как сообщает BBC, крайне невыгодная ситуация складывается в Великобритании, которая вышла из ЕС. Цены там растут быстрее, а экономика восстанавливается медленнее, чем у европейских соседей, поскольку помимо коронавируса, сказываются последствия брексита, а теперь еще и дорогого газа.

"Британский опыт демонстрирует, как дефицит газа может обернуться продовольственным кризисом", - пишет BBC и указывает, что местные фермеры и супермаркеты уже предупредили о большой вероятности повышения цен на продукты питания.

Началось все с того, что американские владельцы приостановили работу двух своих британских заводов по производству минеральных удобрений. Дорогой газ сделал их выпуск нерентабельным. Ранее Bloomberg отмечал, что закрытие заводов является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлить восстановление экономики региона.

Остановка комбинатов лишила Британию 60% углекислоты, которая играет роль консерванта при упаковке продуктов, используется при производстве газированных напитков, оглушает скот при забое и используется для охлаждения на многих производствах разных сфер деятельности - от перевозок до медицины и атомных станций. Дефицит углекислоты стал серьезной проблемой для пищевой промышленности и фермеров. Британские власти были вынуждены предоставить финансовую помощь компании, чтобы она могла возобновить работу.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон пообещала, что Еврокомиссия в ближайшие недели определит перечень мер, которые страны - члены ЕС смогут применять для решения проблемы высоких цен на энергоносители.