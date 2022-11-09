Европарламент может потребовать от Илона Маска объяснений из-за реформ в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно приобрел соцсеть Twitter, может быть приглашен на парламентские слушания в Европарламент (ЕП), сообщают РИА Новости.

С предложением пригласить Маска выступили депутаты Европарламента от либеральной фракции. Соответствующее письмо они направили главе ЕП Роберте Метсоле.

Депутаты хотели бы прояснить суть некоторых реформ, предпринимаемых Маском в отношении Twitter. В частности, члены ЕП обеспокоены тем, что действия Маска приведут к вседозволенности в социальной сети, что повлечет за собой нарушение норм европейского права.

Кроме того, депутаты опасаются ослабления правил в Twitter, в то время как ведется "важная борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти".

В связи с этим депутаты отметили, что Маск должен понять "правила игры в Европе".

В конце октября Маск заключил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Он пообещал сделать соцсеть открытой площадкой для выражения мнений и заявил, что ранее заблокированные страницы пользователей будут возвращены. В то же время он сообщил о создании совета по модерации соцсети.