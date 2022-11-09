Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Калейдоскоп

Европарламент может потребовать от Илона Маска объяснений из-за реформ в Twitter

23 0

Европарламент может потребовать от Илона Маска объяснений из-за реформ в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно приобрел соцсеть Twitter, может быть приглашен на парламентские слушания в Европарламент (ЕП), сообщают РИА Новости.

С предложением пригласить Маска выступили депутаты Европарламента от либеральной фракции. Соответствующее письмо они направили главе ЕП Роберте Метсоле.

 

Депутаты хотели бы прояснить суть некоторых реформ, предпринимаемых Маском в отношении Twitter. В частности, члены ЕП обеспокоены тем, что действия Маска приведут к вседозволенности в социальной сети, что повлечет за собой нарушение норм европейского права.

 

Кроме того, депутаты опасаются ослабления правил в Twitter, в то время как ведется "важная борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти".

 

В связи с этим депутаты отметили, что Маск должен понять "правила игры в Европе".

 

В конце октября Маск заключил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Он пообещал сделать соцсеть открытой площадкой для выражения мнений и заявил, что ранее заблокированные страницы пользователей будут возвращены. В то же время он сообщил о создании совета по модерации соцсети.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »