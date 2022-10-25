Евро подорожал, доллар, российский рубль и юань подешевели на торгах 25 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,4322 за 1 евро.

Доллар стал дешевле на Br0,0052 - его курс составил Br2,4768 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0177 - Br3,3724 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0111 и составил Br4,0399 за 100 российских рублей.