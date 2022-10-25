Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Евро подорожал, доллар, российский рубль и юань подешевели на торгах 25 октября

42 0

Евро подорожал, доллар, российский рубль и юань подешевели на торгах 25 октября

Евро подорожал, доллар, российский рубль и юань подешевели на торгах 25 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,4322 за 1 евро.

Доллар стал дешевле на Br0,0052 - его курс составил Br2,4768 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0177 - Br3,3724 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0111 и составил Br4,0399 за 100 российских рублей.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »