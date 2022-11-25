Еврейские танцы и национальные блюда: в Бобруйске планируют запустить совместный проект синагоги и отеля «Турист»

За последние 10 месяцев Бобруйскую синагогу посетили более десяти тысяч туристов. Это значительно больше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту bobrlife сообщил раввин Бобруйска Шауль Хабабо. По его словам, на сегодня более 30-ти туристических компаний Беларуси и России включили в свои маршруты тур «Бобруйск еврейский». В программе визита – посещение синагоги, еврейского дворика, аллеи праведников, территории возле ОАО «ТДиА» – места, где в годы Великой Отечественной войны располагалось гетто, д. Каменки (место расстрела узников гетто), экскурсии по улицам города. Кроме этого, на территории синагоги для гостей проводится мастер-класс по изготовлению мацы. – Мы хотим развивать данное направление, чтобы сделать посещение Бобруйска для людей еще более интересным и познавательным. Так, мы разрабатываем совместный проект с отелем «Турист», в рамках которого в теплое время года на площадке возле реки Березина будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд еврейской кухни и национальных танцев, – поделился раввин.