«EU4Youth»: развитие потенциала для трудоустройства»: в Бобруйске уже 3 года проект помогает незащищенным слоям населения
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В Первомайской районной организации Белорусского общества Красного Креста Бобруйска прошла онлайн пресс-конференция. С журналистами пообщался руководитель Могилевской областной организации БОКК Андрей Мартыновский.
Речь шла об итогах проекта «EU4Youth»: развитие потенциала для трудоустройства», который уже третий год реализуется Белорусским обществом Красного Креста при финансовой поддержке Евросоюза, технической поддержке Датского Красного Креста в сотрудничестве с местными органами власти. Она нацелена на помощь в трудоустройстве социально уязвимой категории молодежи: бывшим заключенным, людям с инвалидностью, сиротам, мигрантам и беженцам…
– Проект наполнен большим количеством образовательных, обучающих, информационных мероприятий, направленных на то, чтобы дать молодым людям необходимые знания, навыки, информацию, содействовать поиску интересующей их работы и дальнейшему трудоустройству, – рассказал Андрей Мартыновский. – В рамках проекта созданы информационные центры – структуры, которые занимаются сбором, анализом, распространением информации по вопросам трудоустройства молодежи. В Бобруйске, например, они работают на базе ТЦСОН Ленинского района и воспитательной колонии №2. Центры обеспечены необходимой компьютерной, мультимедийной техникой, информационными материалами и учебными пособиями. Придя в такой Центр, молодой человек может получить необходимую ему информацию о состоянии на рынке труда, о порядке трудоустройства, взаимодействии с работодателем, может записаться на обучающие мероприятия, ознакомиться с архивом предпринимательских идей.
Как отметила по окончании пресс-конференции председатель Первомайской районной организации Белорусского общества Красного Креста Светлана Прыемко, за время работы проекта около 2 тысяч бобруйчан получили содействие. Несколько примеров: молодой инвалид-колясочник смог трудоустроиться тренером в фитнес-клуб, а сирота получил профессию массажиста. А примеров намного больше.
Подробности читайте в свежем выпуске «БЖ».
Если вы хотите стать участником проекта и попадаете под категорию нуждающихся, обращайтесь в Первомайскую районную организацию Белорусского общества Красного Креста по адресу: ул. Социалистическая, 76, ежедневно, с 8.30 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.30), кроме субботы и воскресенья. Здесь вам обязательно помогут!