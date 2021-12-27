Этот год ХК «Бобруйск» завершает серией домашних матчей 27 и 28 декабря
bobruisk.hockey.by 34 0
На нашей ледовой площадке ХК "Бобруйск" встретится с одной из сильнейших команд - Беларусь U18.
Матчи будут крайне интересны, ведь встретятся команды впервые. Соперник находится на третьей строчке турнирной таблицы набрав 18 очков, как команды "Юниор" и "Минские зубры". На этой стадии Чемпионата команда U18 проиграла лишь единожды, уступив Юниорам со счетом 6:3.
также
-
Этот год ХК «Бобруйск» завершает серией домашних матчей 27 и 28 декабря
-
Куда сходить в Бобруйске на католическое Рождество?
-
Новогодние массовые катания начинаются в Бобруйске
-
Громкие премьеры зарубежного кино покажут в кинотеатрах Бобруйска на этой неделе
-
В Бобруйском художественном музее проходит выставка новогодних открыток