Этот год ХК «Бобруйск» завершает серией домашних матчей 27 и 28 декабря

На нашей ледовой площадке ХК "Бобруйск" встретится с одной из сильнейших команд - Беларусь U18.

Матчи будут крайне интересны, ведь встретятся команды впервые. Соперник находится на третьей строчке турнирной таблицы набрав 18 очков, как команды "Юниор" и "Минские зубры". На этой стадии Чемпионата команда U18 проиграла лишь единожды, уступив Юниорам со счетом 6:3.