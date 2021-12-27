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Этот год ХК «Бобруйск» завершает серией домашних матчей 27 и 28 декабря

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Этот год ХК «Бобруйск» завершает серией домашних матчей 27 и 28 декабря

На нашей ледовой площадке ХК "Бобруйск" встретится с одной из сильнейших команд - Беларусь U18.

Матчи будут крайне интересны, ведь встретятся  команды впервые. Соперник  находится на третьей строчке турнирной таблицы набрав 18 очков, как команды "Юниор" и "Минские зубры". На этой стадии Чемпионата команда U18 проиграла лишь единожды, уступив Юниорам со счетом 6:3.

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