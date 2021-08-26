“Это только начало” – вице-премьер Субботин о перспективах выращивания в Беларуси арбузов

Вице-премьер Беларуси Александр Субботин уверен в хороших перспективах выращивания в Беларуси бахчевых культур, и в частности, арбузов. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы видим, что в целом, если говорить про бахчевые и не только, меняются климатические пояса. Приходится более научный подход применять и сдвигать севообороты", - сказал Александр Субботин.

В связи с этим, уверен вице-премьер, перспективы для бахчевых в Беларуси достаточно хорошие. "Пока это единичные у нас посевы, отрабатываются технологии. То есть эта культура приходит к нам. Но уже, как вы видите, заявляет о себе все громче и громче. Поэтому это только начало. Даже в Витебской области, на севере, в частном секторе выращиваются арбузы. И они достаточно сладкие и вкусные", - отметил он.

Журналисты также поинтересовались, повезло ли Александру Субботину так же, как накануне губернатору Минской области Александру Турчину, которого Президент Беларуси Александр Лукашенко угостил сразу несколькими сортами арбузов со своего подворья. "Не повезло, как губернатору", - ответил вице-премьер.