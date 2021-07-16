«Это по-настоящему уникальная возможность!» Экскурсия и семинар состоялись на «Бобруйскагромаше»

Флагман машиностроительной отрасли, ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», в дни проведения фестиваля «Вытокі» стал экскурсионной и диалоговой площадкой. Сегодня здесь состоялась экскурсия для организаторов фестиваля и десятков журналистов из разных уголков Беларуси, а также прошел семинар «Разроботка и продвижение региональных и национальных брэндов» и культурно-экономический проект «Капитал места».

Ознакомила гостей с предприятием, его работой и выпускаемыми образцами техники генеральный директор Надежда Лазаревич. Экскурсия для гостей стала не только интересным, но и полезным событием.

– Нам, журналистам региональных СМИ, в рамках пресс-тура представилась уникальная возможность посетить Бобруйск и познакомиться с работой предприятия, о котором мы много слышим, увидеть своими глазами его работу, – поделилась впечатлениями руководитель тематического направления АПК районной газеты «Горецкий вестник» Елена Агейчик. – А поскольку я освещаю тему сельского хозяйства, было вдвойне интересно увидеть новые образцы техники, узнать об уникальных предложениях для трудоустройства молодых специалистов, которые есть, в том числе, и для выпускников сельскохозяйственной академии, которая у нас в Горках. Также для журналистов есть прекрасная возможность узнать о создании брэндов, о том, как в нынешних непростых экономических условиях предприятия развивают новые рынки сбыта и продвигают свою продукцию.

Культурно-экономический проект «Капитал места» состоялся сразу после посещения предприятия, он актуализирует историко-культурное наследие для создания региональных белорусских брендов. Его цель – развитие и использование коммерческого потенциала конкретного региона. Реализация проекта предполагает широкомасштабное сотрудничество с государственными и общественными организациями, предприятиями разных форм собственности.

– Так здорово, что фестиваль «Вытокі» организовывает подобного рода семинары, ведь здесь можно не только обменяться опытом, но и найти новые полезные в будущем контакты, – отметила научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси Алена Павлова

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