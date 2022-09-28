«Это отличная страна для отдыха». Немец поделился впечатлениями о Беларуси

"Я не в первый раз посещаю Беларусь. Это прекрасная страна, и визиты сюда стали уже своего рода привычкой. Беларусь произвела на меня захватывающее впечатление. Это восхитительная страна. И прежде всего благодаря людям, живущим здесь", - отметил Оливер.

Он рассказал, что открыл для себя свою Беларусь. "У нас не очень много знают о том, что происходит у вас. Когда я встречаюсь с простыми людьми и в разговоре затрагиваю тему Беларуси, в ответ слышу все то, о чем рассказывают наши крупные СМИ. И я сразу понимаю, что эти люди ничего не знают о вашей стране. И получается так, что те, кто ни разу не был в Беларуси, пытаются рассказать мне, посетившему вашу страну не единожды, как здесь живется. Так что если у нас что-то и знают о Беларуси, то это информация из совсем других источников", - отметил общественный деятель.

По его словам, западные СМИ формируют не самый лучший образ Беларуси. "К сожалению, впечатление складывается не самое лучшее. Картинку, которую у нас показывают, рисуют ведущие СМИ. И я вижу это каждый день, встречаясь с простыми гражданами по всей стране. Совсем недавно я вернулся из Беларуси, где провел свой отпуск, и меня пригласили по работе поучаствовать в очередной видеоконференции. Все делились своими впечатлениями от отпуска, кто-то был в Италии, кто-то в Испании. Меня спросили, где я провел свой отпуск. Я говорю: в Беларуси. И тут на несколько секунд повисла такая неловкая пауза, потому что никто из участников не мог даже подумать, что можно отправиться в Беларусь, чтобы провести там отпуск. И я говорю: друзья, вам надо просто побывать там. Посмотреть, как живут люди. Испания, конечно, красивая страна, но на земном шаре еще очень много прекрасных уголков. Просто поезжайте и сами посмотрите. Я всем это советую. Не слушайте и не читайте СМИ, а купите себе билет и просто поезжайте в любой город. Я всем говорю: Беларусь - отличная страна для отдыха", - подчеркнул Оливер.