Это обманчивое 1 апреля… Над чем смеялись, чему улыбались наши предки

Многие исследователи появление обычая обмануть сограждан 1 апреля – объегорить и подкузьмить – относят ко времени правления французского короля Карла ІХ. Это он, такой-сякой, перенес в 1564 году празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Презенты стали дарить в привычное и для нас время, а в первый день второго весеннего месяца по традиции отделывались какими-нибудь безделицами, как правило, с подвохом. Потом денег стало жалко на неофициальный праздник, и в качестве гостинцев стали отпускать шутливые каверзы типа «У тебя спина белая»…
Как немец царя Петра Великого рассмешил
В Российскую империю эта западная затея пришла позже. Однажды на петербургских улицах появилась афиша, зазывавшая публику увидеть, как человек через горлышко влезет в бутылку. Зал театра был полон. Под музыку открылся занавес, и все увидели стоявшую на столе бутылку. Мелодия звучит, зрители во все глаза на сосуд глядят. Ждут, когда кто-нибудь полезет в узкое горлышко. Пауза в действиях по-прежнему висит. Музыкальная пьеса закончилась, занавес закрылся.
Послышались возмущенные голоса, роптать стал народ. Находившийся в креслах Петр І тоже брови нахмурил, повернул чело к Меньшикову. Но из-за кулис выскочил наперед сцены невысокий тщедушный человечек немецкой национальности в треуголке и при шпаге. Раскланялся перед царем и зрителями, во все личико улыбается и лепечет, что, дескать, в этом представлении хотел познакомить почтенную публику с веселым обычаем своей родины, когда его соотечественники слегка «обманывайт» друг друга. Под эти слова занавес вновь поднялся, и все увидели на стене надпись «Апреля первое число».
А немец пуще прежнего веселится – как же, и шутку без особых усилий отпустил, и денег заработал. Зал же не знает, то ли смеяться, то ли ругаться. И вдруг, как свидетельствует архивный документ, «по всей комедиальной храмине раскатился смех Петра». И все заулыбались, засмеялись. И на улицах в этот день царило веселье: одни хохотали от проделки немца, а другие покатывались с земляков, над которыми так подтрунил заезжий лицедей.
Стали пробовать подшутить над своими согражданами, в удовольствие смеясь, когда розыгрыши удавались. В общем, прижились эти веселые обманы и проделки во всей огромной империи.
День смеха в начале прошлого века
Полазил по апрельским номерам журналов начала минувшего столетия и вот какие диалоги выудил.
***
– Посмотрел я, Марья Ивановна, в скважину и – о ужас! – вижу, что моя жена целуется с моим приятелем!
– Любопытство, мой дорогой, – большой грех, и вы за него наказаны.
***
– Вы видели мою жену, доктор… Что скажете?
– Можно с уверенностью сказать: рожа…
***
– Пишите мне, пожалуйста, из вашего дальнего путешествия…
– Мне очень лестно, сударыня, но не думаю, чтобы мои письма имели для вас значение.
– Ошибаетесь, я собираю почтовые марки.
***
– Видите, в каких я обстоятельствах? Если вы не отдадите долга, то я принужден буду с женой умереть с голоду.
– Зачем с женой? Жена пусть останется – я прокормлю ее.
***
– Итак, вы непременно хотите жениться на моей младшей дочери?
– Да.
– В таком случае я должен собрать о вас сведения... Если они окажутся благоприятными, то вы женитесь на младшей, а в противном случае вам уже придется жениться на старшей...
***
– Я выйду замуж только за владельца яхты. Море такая прелесть. В особенности в бурю... Так приятно переживать девятый вал с любимым человеком. – Девятый вал... Может быть, но не забудь, что еще бывает и девятый месяц.
***
– Чего это ты, Марфа, ушла с такого хорошего места?
– Я бы не ушла, да барыня меня воровкой назвала.
– А ты и обиделась?
– Еще бы не обидеться, когда она у меня все свое белье отобрала…
Юмор первых лет советской власти
В первые послереволюционные годы в советской России выходило немало сатирическо-юмористических журналов. Полистал и их.
***
– Эка невидаль! Семичасовой рабочий день! Да у нас он еще когда введен...
– Как так?
– А так, десять раз покурим по шесть минуть, вот и час долой.
***
– Вот, мама, теперь выяснилось, почему нашего Петю в ВУЗ не приняли: с Гоголем не знаком.
– Ох, милые, разве я не знаю?! Нынче без знакомства-то нигде и шагу не ступишь: везде кумовство да протекция.
***
– Петя, мне обидно, когда вы танцуете со мной с таким презрительным выражением на лице!
– Шурочка, должен же я показать свое классовое отношение к этому буржуазному танцу.
***
Жена: – Если я узнаю, что ты меня обманываешь, то я оболью тебя серной кислотой.
Муж: – За кого же ты меня принимаешь? Об этом ты никогда не узнаешь.
***
– Нет, Сергей Иванович, я не могу согласиться на ваше предложение, потому что не люблю вас.
– Но, Любовь Сергеевна, это-то и нужно для благоразумного брака!
***
– Ты знаешь, какое наказание полагается за двоеженство?
– Еще бы, две тещи!
Немалый пласт в белорусской юмористике тех лет составляли частушки или припевки.
Піша мілы мне пісьмо,
Што з белымі змагаецца;
З чырвоным ордэнам дамоў
У водпуск ён збіраецца.
Я сядзела ў вакошка,
З даху капала вада.
У мілога есць гармошка
І на шапачцы звязда.
Я сядзела на камодзе,
Шыла юбачку па модзе.
Па баках ідуць брыжы,
Каб любілі ад душы.
Люблю тое жыта жаці –
Што бальшыя каласы.
Люблю тога кавалера,
Што ўгору валасы.
На дварэ стаіць калодзеж,
А ў ім няма вады.
Нашы дзеўкі задаюцца –
Галавамі іх туды.
Улыбаются земляки в наши дни
На момент развала СССР в городе существовало 24 памятника Ленину. Как-то в 1994 году возле 18-й школы, что на улице Минской, у одного из Ильичей рассыпались бетонные ноги до чуть выше колена. Осталась лишь арматура. Еду в троллейбусе, глядь, а Ильич в шортах стоит.
***
Собираю сына гулять, обуваем сапожки, для ускорения процесса решила помочь:
– Давай ножку.
Сын поднимает ногу, мне кажется, что не ту. Говорю:
– Давай другую!
Он подает другую. Я понимаю, что в первый раз он был прав, снова ему:
– Давай другую!
Сын удивленно оглядывается по сторонам, разводит руками и говорит:
– А больше нету!
***
Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой. Вечером забегает в дом и обеспокоенно кричит с порога:
– Папочка, там один котенок все личико в молочко себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?
Муж, лениво:
– Да нет, его мама вылижет.
Аленка поворачивается ко мне:
– Мам, вылижешь?!
***
Антон (6,5 года) спрашивает:
– Мам, я забыл, коровы, овцы, куры, гуси как одним словом называются? Скотина или сволочи?
Александр Казак.