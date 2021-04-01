Это обманчивое 1 апреля… Над чем смеялись, чему улыбались наши предки

Многие исследователи появление обычая обмануть сограждан 1 апреля – объегорить и подкузьмить – относят ко времени правления французского короля Карла ІХ. Это он, такой-сякой, перенес в 1564 году празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Презенты стали дарить в привычное и для нас время, а в первый день второго весеннего месяца по традиции отделывались какими-нибудь безделицами, как правило, с подвохом. Потом денег стало жалко на неофициальный праздник, и в качестве гостинцев стали отпускать шутливые каверзы типа «У тебя спина белая»…

Как немец царя Петра Великого рассмешил

В Российскую империю эта западная затея пришла позже. Однажды на петербургских улицах появилась афиша, зазывавшая публику увидеть, как человек через горлышко влезет в бутылку. Зал театра был полон. Под музыку открылся занавес, и все увидели стоявшую на столе бутылку. Мелодия звучит, зрители во все глаза на сосуд глядят. Ждут, когда кто-­нибудь полезет в узкое горлышко. Пауза в действиях по-прежнему висит. Музыкальная пьеса закончилась, занавес закрылся.

Послышались возмущенные голоса, роптать стал народ. Находившийся в креслах Петр І тоже брови нахмурил, повернул чело к Меньшикову. Но из-за кулис выскочил наперед сцены невысокий тщедушный человечек немецкой национальности в треуголке и при шпаге. Раскланялся перед царем и зрителями, во все личико улыбается и лепечет, что, дескать, в этом представлении хотел познакомить почтенную публику с веселым обычаем своей родины, когда его соотечественники слегка «обманывайт» друг друга. Под эти слова занавес вновь поднялся, и все увидели на стене надпись «Апреля первое число».

А немец пуще прежнего веселится – как же, и шутку без особых усилий отпустил, и денег заработал. Зал же не знает, то ли смеяться, то ли ругаться. И вдруг, как свидетельствует архивный документ, «по всей комедиальной храмине раскатился смех Петра». И все заулыбались, засмеялись. И на улицах в этот день царило веселье: одни хохотали от проделки немца, а другие покатывались с земляков, над которыми так подтрунил заезжий лицедей.

Стали пробовать подшутить над своими согражданами, в удовольствие смеясь, когда розыгрыши удавались. В общем, прижились эти веселые обманы и проделки во всей огромной империи.

День смеха в начале прошлого века

Полазил по апрельским номерам журналов начала минувшего столетия и вот какие диалоги выудил.

***

– Посмотрел я, Марья Ивановна, в скважину и – о ужас! – вижу, что моя жена целуется с моим приятелем!

– Любопытство, мой дорогой, – большой грех, и вы за него наказаны.

***

– Вы видели мою жену, доктор… Что скажете?

– Можно с уверенностью сказать: рожа…

***

– Пишите мне, пожалуйста, из вашего дальнего путешествия…

– Мне очень лестно, сударыня, но не думаю, чтобы мои письма имели для вас значение.

– Ошибаетесь, я собираю почтовые марки.

***

– Видите, в каких я обстоятельствах? Если вы не отдадите долга, то я принужден буду с женой умереть с голоду.

– Зачем с женой? Жена пусть останется – я прокормлю ее.

***

– Итак, вы непременно хотите жениться на моей младшей дочери?

– Да.

– В таком случае я должен собрать о вас сведения... Если они окажутся благоприятными, то вы женитесь на младшей, а в противном случае вам уже придется жениться на старшей...

***

– Я выйду замуж только за владельца яхты. Море такая прелесть. В особенности в бурю... Так приятно переживать девятый вал с любимым человеком. – Девятый вал... Может быть, но не забудь, что еще бывает и девятый месяц.

***

– Чего это ты, Марфа, ушла с такого хорошего места?

– Я бы не ушла, да барыня меня воровкой назвала.

– А ты и обиделась?

– Еще бы не обидеться, когда она у меня все свое белье отобрала…

Юмор первых лет советской власти

В первые послереволюционные годы в советской России выходило немало сатирическо-юмористических журналов. Полистал и их.

***

– Эка невидаль! Семичасовой рабочий день! Да у нас он еще когда введен...

– Как так?

– А так, десять раз покурим по шесть минуть, вот и час долой.

***

– Вот, мама, теперь выяснилось, почему нашего Петю в ВУЗ не приняли: с Гоголем не знаком.

– Ох, милые, разве я не знаю?! Нынче без знакомства-то нигде и шагу не ступишь: везде кумовство да протекция.

***

– Петя, мне обидно, когда вы танцуете со мной с таким презрительным выражением на лице!

– Шурочка, должен же я показать свое классовое отношение к этому буржуазному танцу.

***

Жена: – Если я узнаю, что ты меня обманываешь, то я оболью тебя серной кислотой.

Муж: – За кого же ты меня принимаешь? Об этом ты никогда не узнаешь.

***

– Нет, Сергей Иванович, я не могу согласиться на ваше предложение, потому что не люблю вас.

– Но, Любовь Сергеевна, это-то и нужно для благоразумного брака!

***

– Ты знаешь, какое наказание полагается за двоеженство?

– Еще бы, две тещи!

Немалый пласт в белорусской юморис­тике тех лет составляли частушки или припевки.

Піша мілы мне пісьмо,

Што з белымі змагаецца;

З чырвоным ордэнам дамоў

У водпуск ён збіраецца.

Я сядзела ў вакошка,

З даху капала вада.

У мілога есць гармошка

І на шапачцы звязда.

Я сядзела на камодзе,

Шыла юбачку па модзе.

Па баках ідуць брыжы,

Каб любілі ад душы.

Люблю тое жыта жаці –

Што бальшыя каласы.

Люблю тога кавалера,

Што ўгору валасы.

На дварэ стаіць калодзеж,

А ў ім няма вады.

Нашы дзеўкі задаюцца –

Галавамі іх туды.

Улыбаются земляки в наши дни

На момент развала СССР в городе существовало 24 памятника Ленину. Как-то в 1994 году возле 18-й школы, что на улице Минской, у одного из Ильичей рассыпались бетонные ноги до чуть выше колена. Осталась лишь арматура. Еду в троллейбусе, глядь, а Ильич в шортах стоит.

***

Собираю сына гулять, обуваем сапожки, для ускорения процесса решила помочь:

– Давай ножку.

Сын поднимает ногу, мне кажется, что не ту. Говорю:

– Давай другую!

Он подает другую. Я понимаю, что в первый раз он был прав, снова ему:

– Давай другую!

Сын удивленно оглядывается по сторонам, разводит руками и говорит:

– А больше нету!

***

Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, тас­кала везде с собой. Вечером забегает в дом и обеспокоенно кричит с порога:

– Папочка, там один котенок все личико в молочко себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?

Муж, лениво:

– Да нет, его мама вылижет.

Аленка поворачивается ко мне:

– Мам, вылижешь?!

***

Антон (6,5 года) спрашивает:

– Мам, я забыл, коровы, овцы, куры, гуси как одним словом называются? Скотина или сволочи?

Александр Казак.