«Это будет хорошее изделие, удобное». В Беларуси разработали линейку детских инвалидных колясок

В Беларуси почти 87 тыс. инвалидов, состоящих на учете, нуждаются в технических средствах реабилитации. Об этом сообщил генеральный директор РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" Владимир Калевич.

"На сегодняшний момент бюджет, который выделяется для закупки у нашего предприятия средств технической реабилитации, составляет где-то Br40-41 млн в год. В Беларуси на учете состоит 86 791 инвалид, которым определено по заболеванию то или иное техническое средство реабилитации. Это либо протез, либо ортопедическая обувь, либо коляска, либо трость. Все это оплачивается государством из бюджета", – рассказал Владимир Калевич.

Предприятие готовит к выходу модельный ряд детских инвалидных колясок. "До недавнего времени мы выпускали коляски на базе комплектующих производства Польши. Ввиду последних событий нам было отказано в комплектующих, но мы не растерялись и разработали линейку своих колясок. Модельный ряд сейчас проходит испытания. Они уже все в металле, можно посмотреть, потрогать. В ближайшее время мы их представим широкой публике. Это будет хорошее изделие, достаточно легкое, удобное, коляска складывается. Мы их уже анонсировали в соцсетях, мамы деток с инвалидностью уже ждут их. Думаю, в первом квартале следующего года мы их покажем", – проинформировал гендиректор.

По материалам belta.by.