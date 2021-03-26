Этно-мастерская заработала в УК «Центр досуга и творчества»

24 марта в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» произошло одно значимое событие для нашего Центра - презентация этно-мастерской. Впервые в нашем городе, мы хотим объединить всех творческих людей, увлеченных рукоделием, которое возвращает нас к истокам наших бабушек.

Руководителем является Гульнара Качан – член союза мастеров народного творчества Республики Беларусь, мастер народной куклы и традиционной народной вышивки.

Мастерская предназначена для сохранения и развития традиции народных ремёсел. Передача опыта, проведения мастер-классов.

Презентация прошла в дружеском кругу с участием студентов филиала УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж». Посетители познакомились с историей народных традиций. Гульнара Кенеспаевна показала большую коллекцию кукол и представила экспонаты, собранные за короткий срок, благодаря людям, которые посетив однажды мастерскую, пожелали передать в экспозицию свои вещи. Среди представленных экспонатов мы можем увидеть подаренные вещи Капустенок Кристины Григорьевны 1900 года рождения, д. Ступени Бобруйского района. В 1916 году, когда выходила замуж, к приданному сшила 16 рубашек (сорочек), одна из них-сорочка для невесты: нарядная, свадебная. В дар этно-мастерской её внучка Валентина передала платье, рушники, простыни, постилки. Митрахович Кристина Ефимовна 1898 года рождения, Лемешонок Домна Силиверстовна 1895 года рождения, д. Барановичи Бобруйского района: рушники, постилки, коронки передала внучка Мельникова Маргарита Стефановна. От Эльвиры Безниско, отдыхающей россиянки, передан павло-пасадский платок и книга. Рушниками пополнилась коллекция от Бочоришвили Таисии Вилькоровны. Колыхневич Софья Леонтьевна 1890 год, вместе с мужем и другими односельчанами переехала во времена Столыпинской реформы из Беларуси в Сибирь, Новосибирскую область, основали д. Пензинск, сохранили белорусский язык и традиции. Внучка Утюжникова Л.В., передала воспоминание из детства, как бабушка учила делать кукол. Белорусская лялька реконструирована и передана в дар. Жиглов Александр - вышитые накидки на подушку и простыня г. Бобруйск. Рулекова Татьяна из г. Лунинца, д. Язвинки, рушник, старинное домотканое полотно. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает.

При мастерской работает студия декоративно - прикладного искусства «Майстрыха.by», где учащиеся лесоколледжа и школ №1, 9, 19 и 22 познают и получают первые навыки по изготовлению народных кукол и традиционной народной вышивке.

В этно-мастерскую можно прийти с экскурсией и устроить фотосессию.