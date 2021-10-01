Эти видео сделают ваши выходные. Как толстый белый кот покорил сердца пользователей соцсетей и стал мемом

В TJournal рассказали, откуда на самом деле взялся питомец и как его хозяйка отреагировала на его популярность, пишет Onliner.

Кота зовут Бендер, он уже достаточно пожилой — питомцу 13 лет. Бендер живет в Австралии вместе с 70-летней женщиной Неллой. У нее есть свой профиль в TikTok, где досуг кота показывается в разных проявлениях. Бендер страдает лишним весом: он весит 11 килограммов. Это даже отражено в названии аккаунта — Bender Chonky Cat («Бендер — толстенький кот»).

В ставшем популярном видео, уже собравшем 3,7 млн просмотров, Бендер просит добавки: одного завтрака ему явно не хватило. Но русскоязычные юзеры сети превратили ролик в шаблон для мемов о критикующих родителях, пассивной агрессии и навязчивых вопросах.

Под оригинальным роликом (сколько его копий уже ходит по сети, не ясно) большинство комментариев на русском языке. Юзеры восхищаются Бендером и интересуются, как у него дела. Так, за достаточно короткий срок профиль Неллы набрал уже 9,4 млн лайков и чуть больше 450 тыс. подписчиков.