Этапы формирования молодого повара

Общественное питание, как составная часть торговли является одной из наиболее важных сфер экономики республики Беларусь. Наряду с организацией работы ресторанов, кафе, баров, столовых, появляются уличные и при торговых многофункциональных центрах фуд-корты, фуд-траки, количество которых растёт ежегодно, так как на всех этапах существования человечества жизнь не мыслима без организации питания.

Каждый год эта отрасль пополняется молодыми рабочими, выпускниками колледжей, лицеев, главная задача которых заключается в подготовке квалифицированных кадров. В условиях рыночной экономики, с развитием производства, внедрением и использованием новых технологий и оборудования, предъявляются особые требования к подготовке рабочих. Поэтому на первом этапе очень важно помочь выпускникам школ сделать правильный выбор, выбрать профессию по душе, исходя из их личных увлечений.

Работая в Бобруйском государственном торгово-экономическом профессионально-техническом колледже, посещая школы, занимаясь профориентационной работой, побеседовав со школьниками, можно сделать вывод, что значительная часть из них уже сделала выбор и владеет спецификой профессий, в этом процессе помогают школы, в которых ведётся профориентационная работа. Совместная работа в этом направление приносит свои результаты. Да и школьники самостоятельно могут зайти на сайт любого учебного заведения и получить нужную информацию. Таким образом, первый этап, в подготовке себя к будущей профессиональной деятельности, школьники проходят самостоятельно, путём самоопределения и выбора профессии.

Обучаясь в учебном заведении, формирование молодого рабочего продолжается под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения. В результате учащиеся приобретают знания и практические умения профессиональной деятельности. Задача педагогов, интерес к избранной профессии постоянно углублять и развивать профессиональные умения, превращая их в профессиональный навык.

Время летит очень быстро и с получением диплома встаёт вопрос трудоустройства. Распределение выпускников происходит по всей Республике Беларусь. Распределение происходит в зависимости от среднего балла обучения, однако с каждым выпускником работаю индивидуально, помогая сделать правильный выбор первого рабочего места. Значительная часть уезжает домой к родителям, есть и такие, которые хотят попробовать жить самостоятельно и уезжают в другие города. Бобруйчане стараются остаться в городе. Знания есть, есть опыт работы, пусть не очень большой, но качественный профессионализм поможет им в работе. Этого и немало для начала. И конечно большое значение имеет трудовой коллектив, куда попадают молодые рабочие. Во-первых, это первое рабочее место, которое запомнится уже навсегда. Во-вторых, прочные профессиональные навыки у молодого рабочего закрепятся под воздействием именно этого коллектива.

Мне бы хотелось выразить огромную благодарность в адрес предприятий, где создаются условия для профессионального становления и роста молодого рабочего, куда учащиеся идут на работу и где на протяжении всего время обучения, предоставляется возможность проходить производственную практику.

Директору ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка» Красниковой В.Ф., за чуткое, добросердечное отношение к детям, бесконечное терпение и высокий профессионализм, за помощь в обучении, проведении квалификационных экзаменов и последующим трудоустройством.

На снимке Соколовская Карина-повар ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»

Заведующей магазином ООО «ГРИНрозница» Грибовской Алесе Юрьевне, а так же начальнику кулинарного цеха Кишкурно Светлане Ивановне и начальнику кондитерского цеха Гураль Татьяне Ивановне за прекрасный, дружный коллектив, где интересы предприятия всегда сочетаются с интересами молодых специалистов.

На снимке Мысливец Сергей-повар ООО «ГРИНрозница

Заведующей магазином ООО «Санта Ритейл», расположенном по адресу пр.Строителей д.88, Стельмак Ольге Николаевне и заведующей производством Свирид Ольге Владимировна, за человеческую доброту, внимание, заботу, огромный профессионализм и терпение к детям.

На снимке Дегтеров Александр-повар ООО «Санта Ритейл»

Директору ЧТУП «Лимар ГРА» Гасанову Тимуру Адалетовичу за помощь в организации производственного обучения, дружный коллектив и предоставление рабочих мест.

На снимке Ильющиц Александр-повар ЧТУП «Лимар ГРА»

Директору СООО «Регион-продукт» Белявскому Николаю Евгеньевичу и начальнику кондитерского цеха Шпалак Дмитрию Валентиновичу, за помощь в организации производственного обучения, дружный коллектив и предоставление рабочих мест.

На снимке Борисевич Ульяна-кондитер СООО «Регион-продукт»

Заведующей ГУО «Ясли-сад № 60 г.Бобруйск» Цмыг Анне Валерьевне, взаимопомощи, культуре и работе в коллективе.

На снимке Белоушко Илья-повар ГУО «Ясли-сад № 60 г.Бобруйск»

Директору ООО «Шавахаус» Дубровину Максиму Владимировичу.

На снимке Шлапакова Анна-повар ООО «Шавахаус»

Мастер производственного обучения высшей категории УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»

Ганжурова Данна Юлияновна