Эстонские власти готовятся вводить систему продовольственных карточек для малоимущих

Министерство социальных дел Эстонии планирует ввести систему продовольственных бланков для малоимущих граждан. На карточки будут зачислены определенные суммы денег, на которые они смогут купить продовольствие на свой выбор. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.

Сейчас помощь малоимущим оказывается через Продуктовый банк, который собирает в магазинах непроданные продукты. Также, помощь банку через пожертвования поступает от частных лиц. Продукты распределяют социальные работники и благотворительные организации. Часто люди получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны.

Продуктовые карточки на 30 евро будут распределять один раз в квартал. Для их получения будут действовать те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц.

При помощи такой карточки можно купить продукты питания и товары первой необходимости, например, средства гигиены. Запрещены к покупке табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.