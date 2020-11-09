«Эстетически убиты»: вандалы порезали и разрисовали картины бобруйских художников на ограде стадиона «Спартак»

Этим летом была организована выставка под открытым небом, посвященная 75-летию Великой Победы. На подготовку выставки ушел целый месяц: отбирали полотна, работали с фотоматериалом, заказывали устойчивые к непогоде баннеры, подрамники.

Работы четырех городских художников – Георгия Поплавского, Юрия Никифорова, Владимира Самочернова и Олега Савичева были вывешены на ограду стадиона «Спартак».

Интерес жителей появился сразу во время размещения плакатов, экспозиция вызвала положительные эмоции. Многие останавливались, рассматривали, любовались. «Нам нравится, это наша память – наша история!», – сказала семейная пара, «проходившая» по «следам истории».

Сегодня утром жители города наблюдали следующую «картину» : вандалы (по другому их не называли) разрисовали и порезали полотна. Например, на картине «Хатыньская повесть» вырезали дыру в центре.

«Ломать — не строить, душа не болит». Вот и получается, что городские власти хотят сделать город лучше, а местные вандалы только портят «городскую картину».

Следует отметить, что за подобное деяние предусмотрен штраф до 50 базовых величин, статья 10.9 «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества», за более серьезный ущерб может быть и уголовное наказание.