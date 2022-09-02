Эстетически оформленные контейнерные площадки появились в поселках Глуша и Туголица

Традиционно в летний оздоровительный период организуется тематическая неделя «Безопасно — это классно!». В это время педагоги не просто рассказывают о безопасности, но и в игровой форме формируют навыки правильного поведения у детей. Совместно с воспитанниками решают проблемные ситуации, придумывают рассказы на темы: «Светофор заболел», «Чтобы не было беды», «Мишина дорога в детский сад», «Путешествие в лес» и т.д. Особенно эмоциональными и незабываемыми для воспитанников становятся встречи с сотрудниками Могилевского областного МЧС, во время которых в увлекательной форме ребята вспоминают самые главные правила безопасности: почему нельзя отправляться без родителей в лес, чем опасны игры на строительной площадке, почему нельзя брать в руки спички, лекарства и бытовую химию, как вести себя при пожаре и по каким номерам телефонов вызывать экстренные службы.

Свои впечатления воспитанники отражают в творческих работах, театрализованных играх, которые помогают перенести ситуации в сказку, познакомиться с фантастическими персонажами и вместе найти выход из опасных ситуаций, которые могут случиться в жизни.

Бобруйский районный исполнительный комитет