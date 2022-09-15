Эстафету труда на ОАО «ФанДок» принимает молодежь
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Испытать гордость за родное предприятие, его историю, боевые и трудовые подвиги смогли молодые специалисты ОАО «ФанДок» 14 сентября. В рамках празднования приближающегося Дня народного единства более 20 молодых рабочих оторвались от своих станков и обязанностей, чтобы погрузиться в историю. Экскурсию по народному музею трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» вела Ирина Роскач, директор Центра досуга и творчества.
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