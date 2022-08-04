Есть в городе поклонники лыж. А трасса?

Есть в городе поклонники лыж. Вот только беда со снегом летом – приходится «телеханы» оборудовать колесиками и гонять по автострадам. «Добрый день. В Бобруйске не хватает, на мой взгляд, условий для занятия лыжным спортом. Лыжные трассы готовят своими силами энтузиасты, о лыжниках вспоминают только перед «Бобруйской лыжней». От лица любителей лыжного спорта прошу помочь с созданием в городе лыжероллерной трассы. Сейчас приходится тренироваться на дороге общего пользования за городом», – обратился Дмит­рий Чегодаев.

Что из себя представляет лыжероллерная трасса? Это универсальное спортивное сооружение, предназначенное как для зимних видов спорта, так и для лыж, роликов и велосипедов. Одним словом, в любую пору года здесь найдется чем заняться. В архиве публикаций «БЖ» нашлось сообщение от 21 сентября 2017 года о том, что лыжероллерный маршрут прорабатывался на территории Бобруйской крепости. Однако от этой идеи пришлось отказаться, чтобы сохранить историко-культурную ценность.

Анна Андриевская, главный специалист отдела спорта и туризма горисполкома, поясняет, что оборудование лыжероллерной трассы возможно при должном финансировании, ведь для ее функционирования необходимы не только дорога, но и оборудованные пункты проката, инвентарь, инструкторы, раздевалки и прочие элементы инфраструктуры. Анна Владимировна также напомнила, что с приходом холодов и снега в Бобруйске оборудуются места для лыжни, а не только перед «Бобруйской лыжней»: городской парк культуры и отдыха; район санатория им. Ленина; район хоккейного клуба «Бобруйск».