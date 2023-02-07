Есть случаи, когда белорусы не выходят на связь после землетрясений — посольство Беларуси в Турции

Посольство Беларуси в Турции отслеживает ситуацию по возможному нахождению белорусов среди пострадавших в результате землетрясений. Об этом говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По состоянию на 6:48 7 февраля известно о двух случаях, когда граждане Беларуси, находящиеся в Турции, не выходят на связь после стихийного бедствия. Посольство не прерывает контакт с их родными, проверяет сведения в компетентных органах.

О землетрясениях и жертвах

В Турции 6 февраля произошло несколько мощных землетрясений. Первое зафиксировано на юге страны, его магнитуда составила 7,4 бала. Было порядка 30 афтершоков. Последующие подземные толчки затронули еще несколько частей Турции и ощущались в других странах: Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

По последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 2 921 человек, количество раненых приближается к 16 тыс.

Стихийное бедствие коснулось также Сирии. Там число пострадавших превышает 1,4 тыс, не стало более 700 человек.

Еще одно землетрясение в Турции, как сообщает РИА Новости, зафиксировано утром 7 февраля.

minsknews.by