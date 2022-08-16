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Есть первый «двухтысячник» на перевозке зерна! На Бобруйщине продолжается чествование героев уборочной-2022

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Есть первый «двухтысячник» на перевозке зерна! На Бобруйщине продолжается чествование героев уборочной-2022

Сегодня председатель Бобруйского райкома профсоюза работников АПК Надежда Дудаль, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Максим Ганжуров и главный специалист РК ОО «БРСМ» Алина Фролова отправились по сельхозпредприятиям, где появились новые лидеры жатвы-2022.  

Николая Крусира, который ежегодно удостаивается трудовых наград, в это августовское утро приветствовали как передового водителя, который, ударно работая на своем верном МАЗе, преодолел отметку в 2 000 перевезенных тонн зерна.

В этот день поздравления принимали экипажи-тысячники в составе Михаила Лавриновича и Максима Славникова из ОАО «Михалевская Нива», Владимира Юшкевича и Александра Гацко из филиала «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик АгроСервис», а также водитель ОАО «Невский-Агро» Владимир Михайловский.

Присоединившиеся к чествованию передовых работников хлебной нивы руководители хозяйств отметили, что все герои сегодняшнего дня –– трудолюбивые, ответственные, радеющие за общий результат аграрии. А приятным бонусом к полученным ими заслуженным благодарностям, наградам и подаркам наверняка станут новые цифры, которые они увидят на лобовых стеклах своих сельхозмашин.

 

Бобруйский районный исполнительный комитет

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