Есть две тысячи! Хлеборобы Бобруйщины продолжают ставить трудовые рекорды на уборке зерновых

На трудовой рекорд в нынешней уборочной кампании идут комбайнеры СПК «Гигант» — в их рядах уже двухтысячники!

Казалось, еще совсем недавно поздравляли с первой в районе тысячей тонн зерна и рапса экипаж этого хозяйства в составе Олега Веревкина и Максима Быкова и вот сегодня передовики намолотили уже две тысячи тонн.

Вручить передовому экипажу заслуженную нелегким трудом награду на поле СПК «Гигант» выехал глава района Александр Суходольский, глава райсовета депутатов Геворг Мелконян, заместитель председателя хозяйства Анастасия Гацко, начальник агрономической службы СПК Александр Парахневич, а также председатель районного объединения профсоюзов Виталий Сидюк и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Надежда Дудаль.

Александр Николаевич отметил, что труженики «Гиганта» ежегодно добиваются высоких показателей. Это результат их добросовестного отношения к труду, стремления к наивысшим результатам. Глава района и все присутствующие искренне поздравили экипаж с достижениями нынешней жатвы, пожелав дальнейших трудовых свершений.

Приняв Благодарственные письма и подарки, комбайнеры снова взялись за работу. Сейчас главное — вовремя убрать с полей урожай, который в этом году радует своей щедростью.