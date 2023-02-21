Если уток не видно на Березине, то ищите их на Бобруйке

Не первый год эти пернатые так тесно живут с бобруйчанами. А что мы о них знаем? Вот наш топ-5 интересных фактов об этих удивительных птицах.

Перепончатые лапы уток не имеют нервов и кровеносных сосудов, поэтому они не способны чувствовать холод. Это важная адаптация, если учесть, что уток можно встретить на всех континентах, кроме негостеприимной Антарктиды.

Очищая оперение, утки избавляются от пыли, грязи и паразитов, а также обеспечивают надежную гидроизоляцию внешнего слоя перьев. Во время чистки утки размазывают восковой водостойкий жир, выделяемый уропигиальной железой, расположенной возле их хвостов.

Всеядные утки склонны потреблять гравий, мелкие камни или песок. Они не имеют какой-либо пищевой ценности, а просто помогают в расщеплении пищи. В 1911 году золотоискатели устремились в Небраску после того, как охотники обнаружили небольшие самородки драгоценного металла в желудках застреленных ими уток. Однако старателям так и не удалось выяснить, где птицы нашли золото.

У уток прекрасное зрение. Поскольку глаза у птиц расположены по обе стороны от головы, их поле зрения составляет почти 340 градусов. А благодаря уникальной структуре и форме глаз утки могут одновременно видеть близлежащие и далеко расположенные объекты. Кроме того, у уток три века и они имеют цветное зрение. В довершение всего, они способны видеть ультрафиолетовый свет.

Маленькие утята общаются, еще находясь в яйце! Они будут общаться с другими утятами в гнезде, синхронизируя свое развитие, чтобы попытаться вылупиться примерно в одно и то же время. В это же время они учатся узнавать голос матери.