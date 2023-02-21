Если уток не видно на Березине, то ищите их на Бобруйке

Не первый год эти пернатые так тесно живут с бобруйчанами. А что мы о них знаем? Вот наш топ-5 интересных фактов об этих удивительных птицах.
- Перепончатые лапы уток не имеют нервов и кровеносных сосудов, поэтому они не способны чувствовать холод. Это важная адаптация, если учесть, что уток можно встретить на всех континентах, кроме негостеприимной Антарктиды.
- Очищая оперение, утки избавляются от пыли, грязи и паразитов, а также обеспечивают надежную гидроизоляцию внешнего слоя перьев. Во время чистки утки размазывают восковой водостойкий жир, выделяемый уропигиальной железой, расположенной возле их хвостов.
- Всеядные утки склонны потреблять гравий, мелкие камни или песок. Они не имеют какой-либо пищевой ценности, а просто помогают в расщеплении пищи. В 1911 году золотоискатели устремились в Небраску после того, как охотники обнаружили небольшие самородки драгоценного металла в желудках застреленных ими уток. Однако старателям так и не удалось выяснить, где птицы нашли золото.
- У уток прекрасное зрение. Поскольку глаза у птиц расположены по обе стороны от головы, их поле зрения составляет почти 340 градусов. А благодаря уникальной структуре и форме глаз утки могут одновременно видеть близлежащие и далеко расположенные объекты. Кроме того, у уток три века и они имеют цветное зрение. В довершение всего, они способны видеть ультрафиолетовый свет.
- Маленькие утята общаются, еще находясь в яйце! Они будут общаться с другими утятами в гнезде, синхронизируя свое развитие, чтобы попытаться вылупиться примерно в одно и то же время. В это же время они учатся узнавать голос матери.