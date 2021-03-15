Если подросток не находит авторитет в семье – ищет его на улице

Уж сколько сказано-пересказано про сложности подросткового возраста, а тема не утрачивает своей актуальности. Почему непростой период в жизни некоторых подростков приводит к негативным последствиям в виде уголовной ответственности, как вести себя родителям, чтобы понять своего «взрослого» ребенка, беседуем с Константином Жуковцом, начальником управления судебно-психиатрических экспертиз – государственным медицинским судебным экспертом-психиатром управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

— Как часто государственные медицинские судебные эксперты-психологи и психиатры проводят экспертизы в отношении несовершеннолетних, которые подозреваются (обвиняются) в совершении преступления? Что это за преступления? На какие вопросы отвечают судебные эксперты в рамках проведения экспертизы?

— К сожалению, нередко. В 2020 году из всех экспертиз, назначенных по уголовным делам в судебно-психиатрические экспертные подразделения ГКСЭ Могилевской области, примерно 7% являлись комплексными судебными психолого-психиатрическими экспертизами несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Анализируя данные по экспертизам, можно отметить, что значительно чаще к уголовной ответственности привлекаются мальчики. Наиболее распространенные в среде подростков преступления – это кража, хулиганство, реже – угон транспортного средства, несанкционированный доступ к компьютерной информации (снятие денег с похищенной банковской карточки), уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. Тяжкие преступления, например, убийство – исключительный случай.

Экспертами-психиатрами, как правило, решаются вопросы о наличии психического расстройства и вменяемости, а эксперты-психологи определяют уровень психического развития, индивидуально-психологические особенности и их влияние на поведение подростка в момент совершения преступления.

Эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области изучают материалы уголовного дела, характеризующие сведения, медицинскую документацию, проводят клиническое интервью и психологическое тестирование. После оценки совокупности полученных данных составляется экспертное заключение.

– Константин Геннадьевич, есть ли какие-то закономерности в жизненном пути так называемых трудных подростков, например, рос в неблагополучной семье, попал в дурную компанию и т.п.?

– Да, действительно, рассматриваемые нами случаи имеют схожие черты: неполные семьи, пьющие родители, нарушения школьной дисциплины, учет в инспекции по делам несовершеннолетних по поводу административных правонарушений, учет у врача-нарколога. Дурная компания не на последнем месте. Подростковая преступность зачастую имеет групповой характер.

– В жизни каждого ребенка неминуемо наступает момент, когда хочется выглядеть взрослым. Некоторые начинают пробовать курение, алкоголь или, того хуже, наркотики. Будет ли действенным метод тотального запрета? Как родителям не «упустить» ребенка, чтобы баловство не переросло в привычку или зависимость?

– Нет лучшего и более действенного способа воздействовать на свое чадо, чем личный пример. Поэтому, если отец курит и матерится, то тотальный запрет на табак и мат вряд ли даст эффект. Дети и подростки в силу особенностей их формирующейся психики копируют поведение тех, кто пользуется у них авторитетом. Это их естественная потребность. Но авторитет надо заслужить – на крике и наказаниях его не заработаешь. Если подростки не находят авторитет в семье, то ищут в другом месте – чаще на улице.

Большое значение в становлении личности ребенка и подростка имеет стиль воспитания. В психологии и педагогике описаны различные стили. Среди них есть и такие, которые могут способствовать формированию черт характера, предрасполагающего в определенных условиях к криминальному поведению. Остановимся на некоторых из них.

Авторитарный стиль. При нем родители требуют от ребенка высоких достижений, жестко вторгаются в личное пространство, не считаются с его мнением. Впоследствии родительский авторитет утрачивается, страх перед родителями исчезает. В семье начинаются конфликты, дети становятся неуправляемыми, а все средства воздействия теряют силу. В результате развиваются либо ведомые, либо деспотичные натуры.

Индифферентный стиль, самый неблагоприятный. При нем сочетается авторитаризм и отсутствие теплоты к ребенку. Дети, выросшие в таких условиях, безответственные, неуверенные либо неуправляемые, импульсивные, легко вовлекаются в асоциальные группы.

Либеральный (попустительский) – крайняя противоположность авторитарному, полная свобода, «можно все». В основе же его – родительское равнодушие. Формируются личности «без тормозов», «без запретов», их спутниками по жизни становятся хамство, воровство, вранье, распущенность, безответственность.

Заметьте, что у всех перечисленных стилей воспитания есть одно общее свойство – это крайности в подходах, неуемное и безрассудное использование отдельных педагогических приемов, их стереотипный, односторонний характер, отсутствие сердечности и доброты, эгоизм родителей. Тогда как общие качества личности, подводящие к преступлению, как у подростков, так и у взрослых, – вседозволенность, распущенность, безответственность, жестокость, равнодушие, трусость и ведомость.

– Как научить подростка говорить твердое «нет», когда приятели предлагают попробовать что-то «взрослое», чтобы после отказа его не считали слабаком, изгоем и т.п.?

– Универсального «рецепта», который в ста процентах случаев обеспечит отказ ребенка от совершения плохого, рискованного поступка, не существует. У подростка нет такого личного опыта и ресурсов, чтобы сказать твердое «нет». Им все интересно, они все хотят попробовать, зависят от мнения сверстников и тех, кого выбрали себе авторитетом. Особенно в зоне риска находятся мальчишки, у которых на генетическом уровне, в отличие от осторожных по своей природе девочек, заложен интерес к исследованию всего нового, самоутверждение которых строится на доказывании того, что он «не слабак».

Помочь подросткам сказать в нужный момент «нет» – это значит заранее объяснить и научить видеть опасность, не позволить людям с плохими намерениями занять место их поводыря. Для этого необходимо доверие – ключ к преодолению конфликта поколений, способ понять их чувства, удержать их мысли, повлиять на поведение. В таком деле успеха взрослые добиваются честностью, справедливостью (особенно если речь идет о наказании), твердостью, постоянством, уважением к подростку как к личности, отношением как к равному себе.

– Современные дети – «поколение гаджетов». Кроме родительского, получают «воспитание» Интернетом. Как минимизировать негативное воздействие сети? Какие советы можно дать родителям, кроме как контролировать поведение и интересы ребенка в Интернете?

– Можно использовать технические средства, как например, «родительский пароль», «контроль» и пр., помня при этом, что запретный плод сладок. Вернее – стать другом своему ребенку. Не дать ему погрязнуть в «мировой паутине», привить вкус к реальной жизни. Совместное времяпрепровождение, разделение обязанностей в семье, коллективный труд и отдых, занятия спортом, обсуждение проблем. То есть все то, что способствует формированию ответственности, рассудительности, эмоциональной привязанности. Силы, прикладываемые школой, органами опеки, комиссией по делам несовершеннолетних (уж если до нее дошло), без главенствующей роли семьи должного эффекта не дадут. Только общими усилиями создается та атмосфера, которая будет благоприятствовать формированию здорового, психологически благополучного ребенка и подростка. Все это требует от нас затрат сил и времени, которого современным взрослым так не хватает, но которое обязательно нужно найти. Вспомним строчки из известного романа Ф.М.Достоевского: «Из подростков созидаются поколения».