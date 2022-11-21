Живые истории: Если не целуют – беги!

В одну из таких танцевальных вечеринок Костя вдруг вздумал поцеловать Наташу. Та, естественно, опешила от столь неожидаемого поступка. Только и нашлась, что сказать «Ты что?». Парень, видимо, не рассчитывал на подобную реакцию, но в смущении ретировался. Однако с этого дня, кроме обычного дружеского внимания, появилось в его поведении нечто едва уловимое новое. Понятное дело, заметила это только Наташа, поскольку из-за вечного отсутствия грусти и привычных подколок Кости окружающим все казалось абсолютно обычным.

Юмор юмором, но вот уже на дискотеках их все чаще стали замечать то танцующими вместе, то сидящими вдвоем где-нибудь в сторонке. Словом, к концу «картошки» сердца обоих полыхали, а сон потерялся, так как молодые люди без умолку болтали ночи напролет. Хотя афиширования по-прежнему не было, и о вспыхнувшем чувстве знали только друзья ребят, которые, естественно, тоже делали вид, будто ничего не происходит.

До чего же глупый народ бабье! Казалось бы, задумайся, почему холостой и ни с кем не встречающийся в данный момент парень даже намека не подает перед посторонними, что ухаживает за свободной девушкой? Нет же, зачем! Наверное, просто он такой застенчивый! Эта мысль часто посещала бестолковую девицу, пытающуюся за все оправдать возлюбленного. «Все образумится, когда вернемся в столицу!» – мысленно утешала себя несмышленыш. Но со страхом и в душевном смятении ожидала этого возвращения, ведь понятия не имела, как дальше будет вести себя ее Костечка. К слову сказать, поцелуй, с которого, можно сказать, все и завязалось, в «арсенале» молодого человека оказался явлением крайне редким – и не любит целоваться, и вообще считает это едва ли не лишним. Еще один «довесок», и серьезный. Его не следовало упускать из виду. Но любовь, похоже, глаза застит.

Началась учеба. А с ней и вечера, полные тоски в ожидании появления на пороге зазнобы.

И все же Наташа не выдержала и первой отправилась в комнату ребят, придумав для посещения какой-то совершенно нелепый повод.

Костя был ей рад, встретил весьма приветливо, даже пригласил остаться поужинать. Кто жил в общаге, знает, что это проходной двор: кто за открывалкой придет, кто денег перехватить, кто продуктину какую одолжить… Так и в комнату Кости дверь не закрывалась. Но вдруг на пороге появилась еще одна однокурсница, которая (об этом знал весь поток) сохла по молодому человеку. Причем пришла она безо всякого повода, уселась на кровать и вообще вела себя, словно была постоянным жителем этого блока. За час, что у Наташи с Костей не заканчивались остроты, она не произнесла почти ни слова. Потом встала, сказала «Ну, я, наверное, пойду…» и удалилась. Взгляд Наташи просил объяснений. «Что сказать? – начал юноша. – Она приходит почти каждый вечер, вот так же молча посидит (я, кстати, могу своими делами заниматься) и уходит». «Очень странная странность» появилась и в следующие несколько вечеров, когда Наташа заходила к Косте. Но вскоре, видимо, допетрила, что третий, как правило, лишний, и больше не заходила.

Казалось бы, препятствий ноль, все складывается хорошо. Но вдруг Костя выдает как обухом по голове: «Знаешь, я не готов к серьезным отношениям. Повстречались месяц, и будет, а то еще привыкнем друг к другу…» Опешившая девушка от неожиданности потеряла свою способность «руку по локоть отхватывать», осознала, что никаких обещаний и объяснений в любви не получала, лишь прошептала «Хорошо» и попрощалась… навсегда. Ночь была бесконечная. Вместо сна – воспоминания о встречах и слезы. Однако ничего не поделаешь, надо жить дальше, постараться только быстрее выбросить все это из головы, а главное – из сердца. Увы, быстро не получалось, так как что-нибудь постоянно напоминало, к тому же приходилось встречаться на лекциях. Но пыталась проскользнуть незаметно, чтобы не столкнуться лоб в лоб, гнала прочь мысли и стирала картины из памяти. Словом, сила воли – вещь полезная, да и время все-таки врачеватель неплохой…

Однажды вечером после занятий возвращалась на трамвае в общагу. Вдруг на одной из остановок вошел он. Встречи было никак не избежать. Костя расплылся в искренней улыбке, начал расспрашивать о делах. Наташа так же весело отвечала и интересовалась его новостями. «Тебе очень хочется домой? – спросил молодой человек. – Может, в кино сходим, погуляем? Погода хорошая». Девушка, решившая, что уже сердечно излечилась, видимо, потеряла бдительность, так как подумала: «Почему бы по-приятельски не посмотреть хороший фильмец?» И началась «вторая часть Марлезонского балета». Потом третья, четвертая… Молодые люди сходились, расходились, снова были вместе… Происходило это бессчетное количество раз. Естественно, по Костиной инициативе. Причем всякий раз случалось это спонтанно и без вразумительных объяснений.

Почему сразу не нашлись «доброжелатели», которые открыли Наташе глаза намного позже на любвеобильность молодого человека, который умудрялся одновременно обхаживать нескольких девиц? Ведь у разрывов было такое простое объяснение: на определенный период он больше заострялся на одной, почувствовав что-то не то, переходил на следующую, затем возвращался к Наташе. «Собака на сене» так пудрил мозги несколько лет. Мог прийти в блок и целый вечер «веселить публику», а потом как бы невзначай позвать Наташу к себе в гости.

А однажды в надежде на очередное примирение даже выдал некое подобие признания – «Любил ли кто тебя, как я?»

И ведь все эти глупости и примитив действовали на дуреху! Знала ведь, что сценарий будет прежний, но велась всякий раз. Даже когда узнала о «сеансах одновременной игры», никак не хотела в это верить. К тому же теплилась мысль о чувстве взаимном, ведь возвращался он в конечном итоге именно к ней. Но узнавала новые подробности и о новых действующих лицах. Еще через время всплывали и предыдущие пассии. Стало быть, не только с Наташей имел свойство возобновлять отношения Костя.

Чего он хотел? Кто знает. Может, просто полигамность его вела по жизни. Возможно, он не мог определиться, с кем же хочет связать в итоге жизнь. Видимо, некоторую симпатию к каждой испытывал, коль не желал окончательно расставаться ни с одной. Да только вот беда: какова бы ни была причина, такая игра на чувствах разрушает душу, сердце делает черствей, а главное – подрывает доверие к людям вообще и мужчинам в частности.

Конечно, никакой «двигатель» не выдержит такие испытания. Понятно, что у Наташи прошли всякие чувства к Косте, кроме разве что разочарования и жалости. Но неприятное «послевкусие» долго еще бередило душу девушки. А еще мысль о том, что, хоть хороших людей и больше, чем плохих, следует быть гораздо внимательнее, чтобы еще раз не попасть в такой вот капкан любви. Да и человек, который полюбит по-настоящему, вряд ли станет подвергать милого душе таким сердечным пыткам. В любом случае, это жизненный урок, который стоило пройти хотя бы для получения опыта, пусть и печального…

Не знаю, как сложились дальнейшие судьбы этих двоих, думаю лишь, что ни тому, ни другой легко не было. А еще надеюсь, каждый получил чего достоин и нашел свое. У каждого собственная судьба, которую конем не объедешь. Когда-то приятельницы талдычили Наташе, что Костя – ее доля. К счастью, они ошиблись…