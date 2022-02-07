Если чувствуете себя не очень хорошо, не надо идти на работу, в гости, на концерт — советует специалист

В условиях продолжающегося распространения коронавируса COVID-19, если человек чувствует себя не очень хорошо, то не надо идти на работу, в гости или на концерт. Об этом заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

"Если вы себя чувствуете не очень хорошо, не надо идти на работу, на до идти в гости, особенно к пожилым родственникам, не надо идти на концерт, еще куда-нибудь. Второй момент - это действительно оставаться дома и набрать в поликлинику Потому что на самом деле остаться дома - это более правильный вариант в этой ситуации, - сказал врач-инфекционист. - Как минимум половина наших соотечественников с завидной регулярностью ходит на работу, чувствуя легкие симптомы ОРВИ по принципу "Кто же без меня это сделает?". Но геройству вот в таких вариациях сейчас не место. Потому что с учетом заразности омикрона один человек реально может "положить" вокруг себя от 6 до 10 человек".

Он напомнил о старом "бабушкином рецепте" - пить побольше теплой жидкости, что способствует дезинтоксикации организма. "Минимум, который существует - это 20-30 мл на килограмм массы тела", - рассказал Юрий Горбич.

Врач-инфекционист также напомнил, что на вирус антибиотики не действуют.

Юрий Горбич перечислил два момента, при которых стоит "паниковать" и обязательно обратиться за врачебной помощью. Во-первых, когда температура выше 38 и практически не сбивается жаропонижающими. Второй принципиальный момент - появление дыхательной недостаточности. "Это то, что называется симптомами тревоги. Это требует как минимум обращения к врачу в поликлинику в рамках звонков, которые поступают (из поликлиники пациентам с COVID-19. - Прим. БЕЛТА). Если этот звонок уже поступил, а это случилось позже, то это разговор про скорую помощь, приемное отделение стационара", - посоветовал эксперт.

Говоря о том, насколько система здравоохранения перегружена в условиях текущей эпидситуации, Юрий Горбич отметил, что происходящее, безусловно, выходит за рамки стандартной работы системы, но остается под контролем. "Это далеко не все шаги, далеко не последние силы, которые можно ввести в происходящие события", - заверил он.