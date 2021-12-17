Ещё одна музыкальная победа в копилке юных бобруйчан

Ученик детской школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого Роман Куприн победил в заключительном этапе XVIII Международного детского конкурса «Музыка надежды».

XVIII Международный детский конкурс «Музыка надежды» проводился с 6 по 10 декабря в младшей и старшей возрастных группах по номинациям: «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые и ударные инструменты».

Заключительный этап конкурса был организован на базе учреждения образования «Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского».

В этом году в Гомель на конкурс приехали более 100 человек.

В состав высокопрофессионального жюри вместе с белорусскими коллегами были включены и специалисты из Российской Федерации, которые высоко оценили уровень мастерства участников конкурса.

Ученики государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» по итогам конкурса показали следующие результаты:

в номинации «Медные духовые и ударные инструменты» Куприн Роман в младшей возрастной группе (музыкальный инструмент – баритон, учитель Писляк Владимир Ануфриевич, концертмейстер Безущенок Елена Александровна) завоевал Диплом лауреата II степени;

в номинации «Деревянные духовые инструменты» Снарская Александра в младшей возрастной группе (музыкальный инструмент – флейта, учитель Монит Евгений Александрович, концертмейстер Кузьмина Людмила Васильевна) была поощрена грамотой участника 2-го тура заключительного этапа конкурса.