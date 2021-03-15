Еще одна баня горела в выходные

В субботу вечером 13 марта поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре бани в деревне Бабино-2 Химовского с/С Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение бани, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого нет.

В результате пожара повреждена обшивка и некоторое имущество в бане.

Причина пожара устанавливается.