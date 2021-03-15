Еще одна баня горела в выходные
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В субботу вечером 13 марта поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре бани в деревне Бабино-2 Химовского с/С Бобруйского района.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение бани, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого нет.
В результате пожара повреждена обшивка и некоторое имущество в бане.
Причина пожара устанавливается.
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