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Происшествия

Еще один спасенный на пожаре

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Еще один спасенный на пожаре

21 марта в 10:42 поступило сообщение спасателям о задымлении в подвале пятиэтажного дома на улице Минской.

По прибытии первых подразделений МЧС создалось плотное задымление в подвале.

Звеном газодымозащитной службы из трех работников пожарной аварийно-спасательной части №4 (Олег Лось, Алексей Новиков, Денис Тахтаров) был вынесен на свежий воздух мужчина и передан в руки медикам.

Причина загорания устанавливается.

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