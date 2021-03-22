Еще один спасенный на пожаре

21 марта в 10:42 поступило сообщение спасателям о задымлении в подвале пятиэтажного дома на улице Минской.

По прибытии первых подразделений МЧС создалось плотное задымление в подвале.

Звеном газодымозащитной службы из трех работников пожарной аварийно-спасательной части №4 (Олег Лось, Алексей Новиков, Денис Тахтаров) был вынесен на свежий воздух мужчина и передан в руки медикам.

Причина загорания устанавливается.