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COVID-19

Еще 8 стран включены Минздравом в перечень государств, по возвращении из которых нужна самоизоляция

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Еще 8 стран включены Минздравом в перечень государств, по возвращении из которых нужна самоизоляция

Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

В перечень с 3 декабря будут включены 8 стран: Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония. Прибывшие из этих стран обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

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