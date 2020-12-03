Еще 8 стран включены Минздравом в перечень государств, по возвращении из которых нужна самоизоляция
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Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
В перечень с 3 декабря будут включены 8 стран: Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония. Прибывшие из этих стран обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.
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