ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Европейский союз начинает масштабную программу вакцинации от коронавируса.

За день до официального старта европейской вакцинации, 26 декабря, прививки уже начали делать в Германии и Венгрии.

В целом в европейском регионе с населением 450 млн человек заключены контракты на поставку более двух миллиардов доз вакцины от различных поставщиков и поставлена цель сделать прививки всем взрослым в 2021 году. По мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вакцинация поможет постепенно вернуться к нормальной жизни и преодолеть пандемию.

Одними из первых одобренную в ЕС вакцину Pfizer-BioNTech должны получить медицинские работники. Так, в Венгрии прививки уже сделаны работникам больниц в Будапеште. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания также планируют сегодня начать массовую вакцинацию медработников.