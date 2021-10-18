ЕС экспортировал за 10 месяцев более 1 млрд доз вакцины от COVID-19

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что ЕС экспортировал за 10 месяцев более 1 млрд доз вакцины от коронавируса по всему миру, сообщает The Guardian.

"Достигнута важная веха в поставке вакцин от COVID-19 по всему миру. За последние 10 месяцев ЕС экспортировал более 1 млрд доз", - сказала она.

По ее словам, вакцины, произведенные в ЕС, были отправлены более чем в 150 стран мира. Мы доставили около 87 млн доз в страны с низким и средним уровнем доходов через COVAX. Совершенно очевидно, что Европейский союз является крупнейшим экспортером вакцин против COVID-19.

Глава ЕК подчеркнула, что более 75% взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст в ближайшие месяцы не менее 500 млн доз в наиболее уязвимые страны.

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