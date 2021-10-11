Епископ Серафим возглавил Божественную литургию в храме иконы Богородицы «Целительница»

10 октября Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский возглавил Божественную литургию в храме иконы Богородицы «Целительница» Бобруйска. Его Преосвященству сослужили: иеромонах Андрей (Василюк), протоиерей Димитрий Баркарь, иерей Никита Баскаков, диакон Павел Журавский. Богослужебные песнопения исполнил молодёжный хор храма «Целительница».

Епископ Серафим совершил Литургию в это воскресенье, в этом храме по особому поводу. По распоряжению Его Высокопреосвященства митрополита Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, настоятеля бобруйского храма «Целительница» иеромонаха Андрея (Василюка) переводят на новое место служения.

— Нам очень жаль с ним расставаться, — обратился епископ Серафим к собравшимся. — Есть одна немецкая поговорка для таких случаев: «Один глаз плачет, другой — радуется». Мы должны высказать отцу Андрею большую благодарность за его семилетнее служение, в результате которого у нас есть такой прекрасный приход. Сегодня за Божественной литургией читался отрывок из второго послания к Коринфянам, который, конечно, относится ко всем нам, но сейчас имеет прямое отношение к отцу Андрею. «Во всём проявляйте себя как служители Божии: в великом терпении, в трудах, в бдениях и постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове Истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руках, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Помня эти слова, желаю Вам, дорогой отец Андрей, всего самого доброго в Вашем дальнейшем служении.

У многих прихожан под конец богослужения и по его окончании в глазах стояли слёзы.

— Вы даже себе не представляете насколько жаль с ним прощаться, – делились духовные чада иеромонаха Андрея.

В этот день здесь молились и прихожане храма, и коллеги по отделу образования и катехизации Бобруйской епархии, который возглавлял отец Андрей. Те, кого он венчал и детей которых крестил. Для кого стал «настоящим отцом – умным, добрым, внимательным», как единодушно отзывается о нём паства.

— Отец Андрей задал очень высокую духовную планку, – сказала одна супружеская пара, в своё время пришедшая в «Целительницу» из-за личности иеромонаха Андрея. – Нам очень грустно с ним расставаться, но мы знаем, что на новом месте служения он сможет раскрыться ещё больше, послужить своими способностями и талантами ещё большему количеству людей, а этот приход продолжит жить своей жизнью, по воле, угодной Богу.

В этот же день в воскресенье вечером в храме иконы Божией Матери «Целительница» после молебена с акафистом совершится знакомство с новым настоятелем прихода иереем Николаем Лазовским.