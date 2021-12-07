Епископ Серафим совершил праздничный молебен в строящемся соборе Александра Невского

6 декабря, в день памяти святого Александра Невского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил молебен в будущем соборе в честь благоверного князя, об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский и клирики женского монастыря в честь Жён-Мироносиц протоиерей Александр Лавицкий и иеромонах Емилиан (Гуменюк). За богослужением молились игумения Параскева (Ельская) с сёстрами обители, члены попечительского совета Бобруйской епархии, руководство 147 зенитного ракетного полка и начальник Бобруйского эксплуатационного управления вооруженных сил Бобруйска.

Планируется, что масштабный проект по завершению строительства и оформления внутреннего убранства нового собора также будет выполнен в военной тематике и посвящён всем защитникам Родины. После завершения молебна епископ Серафим поздравил всех с событием и пожелал с помощью молитв великого святого воина достойно завершить строительство собора, посвященному его памяти и героическим подвигам наших предков.